Gracie Bon denunció el acoso y bullying que sufrió sobre su cuerpo en Disneyland

La influencer panameña Gracie Bon, quien se ha caracterizado en su vida profesional como una modelo de talla grande, denunció a través de sus redes sociales que ha sido víctima de bullying y acoso en Disneylandia, durante un viaje en el que esperaba relajarse junto a sus allegados, pero en el que por el contrario encontró todo tipo de comentarios y actitudes por parte de otros asistentes que la incomodaron.

La modelo resaltó que nadie debe sentirse avergonzado de su cuerpo y que paralelamente ninguna persona está en derecho de juzgar la corporalidad de otros, más aún cuando se trata de comentarios ofensivos o actitudes que no pueden pasar desapercibidas como mirar más de la cuenta.

“Es tiempo de parar de avergonzar a otras personas por su cuerpo. Fui a Disneyland hoy, quería pasarla bien con mis hermanos, pero nuestro día fue arruinado por todas las personas que se burlaban del tamaño de mi cuerpo y lo peor de todo es que les enseñan a sus hijos a hacer lo mismo”, dijo la mujer de 27 años.

También añadió cómo fue el tipo de acoso que sufrió: “Seguían tomando fotos de mi cuerpo, me miraban feo todo el tiempo o solo se reían de mí. Sé que tal vez piensas que estoy exagerando y que es mi culpa por ser una ‘chica grande’, pero esto es literalmente lo que Dios me dio y tengo que abrazar cada parte de mi”, detalló.

Dijo que se reían de ella y añadió la importancia de respetar a quien sea y donde sea, incluso cuando no se dice nada, pero la actitud manifiesta más que las mismas palabras: “Aun si tienes una condición o si te ves diferente no deberías de ser blanco de bullying por la forma en que te ves. Nunca hablaría negativamente de la apariencia de alguien; el respeto es la clave y este debería ser un lugar seguro donde todos deberían sentirse cómodos y yo no estaba haciendo nada, solo existir”, concluyó.