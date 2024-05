Influencer Juan Pablo Jaramillo sufrió grave brote psicótico: Acusó a los médicos de querer drogarlo

A inicios del mes de mayo, el influencer colombiano Juan Pablo Jaramillo se hizo tendencia en redes sociales luego de publicar una serie de videos confusos dentro de un hospital acusando al personal de querer drogarlo. Ahora, semanas después del incidente, el reconocido creador de contenido reapareció en su perfil explicando que su reacción fue consecuencia de un grave "brote psicótico".

"Me sentí desnudo y avergonzado, me jugó muy mal lo que creí que era mi herramienta de defensa en un momento estresante", aseguró el influencer de 30 años y agregó que en muchas ocasiones tener un celular o una cámara a la mano puede evitar una injusticia. "El Juan Pablo de ese video creyó que era una buena idea, pero no le jugó bien y se expuso".

En el video en cuestión, a Jaramillo se le ve dentro de un hospital en Bogotá acusando al personal médico de tomarle fotografías sin su consentimiento y de querer drogarlo para silenciarlo, afirmando que temía por su vida. La publicación rápidamente se hizo viral y generó gran preocupación entre sus seguidores, muchos de los cuales expresaron su inquietud por su salud mental. Algunos sugirieron que el colombiano podría estar bajo el efecto de sustancias que afectan su comportamiento, mientras que otros dijeron que estaba fingiendo o actuando para generar contenido.

Tras varias semanas desaparecido, Juan Pablo Jaramillo volvió a publicar un nuevo video en el que explicó lo sucedido. El influencer aclaró que en estos momentos se encuentra bien y en un lugar seguro acompañado de su círculo de apoyo, principalmente integrado por su familia. También agradeció a aquellos que, en medio de la controversia, se preocuparon por su estado de salud.

Jaramillo también aseguró que en ese momento le pareció la manera más lógica de enfrentar la supuesta negligencia del personal médico del lugar en el que se encontraban. Reveló que se encontraba en el hospital tras sufrir "un ataque de pánico, luego en un brote psicótico muy fuerte. Después de que me dieron de alta fue que grabé los videos que ustedes vieron".

agregó que su familia quiso internarlo en una casa de reposo, pero que pasar 20 días en uno de estos lugares le hubiera costado hasta 30 millones de pesos colombianos, lo que fue imposible para ellos. Por este motivo decidieron llevarlo fuera de la ciudad y retirarle su celular por recomendación médica.

"No era algo para reírse, no tienes que estar drogado, no tienes que tener un trauma de infancia, es algo muy peligroso", dijo y concluyó revelando que ha estado en terapia intensiva con un psiquiatra en las últimas semanas.