¡Igualito a mamá! Sasha, el hijo menor de Shakira, sorprende cantando en el mismo tono que su madre

Cuando Shakira lanzó su sencillo Acróstico, una emotiva balada dedicada a sus hijos en medio de su difícil separación de Gerard Piqué, quedó claro que Milan y Sasha habían heredado el extraordinario talento de su madre para la música. Ahora, meses después de aquel debut junto a mamá y radicados en Miami tras dejar Barcelona, ambos niños siguen demostrando que su futuro podría estar dentro de la industria musical y no en el fútbol, como la carrera que forjó su padre en el equipo blaugrana.

En un reciente miniconcierto organizado por la academia musical Let It Beat, Sasha, el menor de los hijos de Shakira, cautivó a la audiencia con su interpretación del éxito de Camilo “Manos de Tijera”. Sasha no solo sorprendió al cantar la canción con un tono muy similar al de su madre, sino también por su impresionante destreza en el piano.

El video fue difundido en redes sociales por la cadena Univisión quien fue el único medio con acceso al evento, en el que también participó Milan junto a su banda de rock.

Las imágenes conmovieron a los seguidores de la colombiana quienes destacaron las habilidades de su benjamín y le auguraron un prometedor futuro en la música. "Tiene el mismo timbre de voz de su mami al final salieron artistas como la mamá"; "El mismo timbre de voz que la shaki, me encanta el amor de esos niños hacia su madre"; "Me encanta esto serán grandes artistas y orgullo para Colombia", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación de Univisión.

En varias entrevistas, Shakira ya había compartido que a su hijo menor le gustaba tocar el piano y la guitarra; sin embargo, es hasta ahora que el público ha podido constatar el desarrollado de su talento, sobre todo desde que se mudaron a Miami donde Shakira ha logrado explotar los talentos de sus dos hijos en la música.

Te puede interesar: El sueño de la abogada de 60 años que buscaba la corona del Miss Universo Argentina terminó abruptamente

En una entrevista en el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show, Shakira reveló que sus hijos habían tenido una participación activa en la producción de su sencillo "Acróstico" donde se les ve por primera vez cantando y tocando el piano junto a su madre. “Me dijeron: ‘Mamá, queremos estar en el álbum’, así que lo grabamos. Al final, se trató de una experiencia sumamente catártica para los tres.

“Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro”, declaró Shakira.

Milan, el mayor de los hermanos, además, escribe canciones, y su propia mamá reveló que durante la separación de la cantante con el padre de sus hijos, él recurrió a la composición para desahogarse y expresar por lo que estaba pasando. “Escribió dos canciones preciosas durante todo el proceso de separación, y harían llorar a cualquiera”, contó la colombiana en una charla con Zane Lowe para Apple Music.