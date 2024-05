El sueño de la abogada de 60 años que buscaba la corona del Miss Universo Argentina terminó abruptamente

Alejandra Marisa Rodríguez una abogada de 60 años que en abril pasado se coronó Miss Buenos Aires, lo que le valió el derecho a competir en el Miss Argentina, buscaba hacer historia como la representante de mayor edad en competir en el Miss Universo, sin embargo, el sueño de esta mujer se desvaneció entre la neblina de lentejuelas y escarchas que inundaron el certamen nacional de belleza.

Rodríguez, asesora legal de un hospital, cuyo ingreso a la competencia había sido aplaudido como un triunfo sobre la discriminación por edad en un mundo obsesionado por la juventud, no logró la corona de Miss Argentina. Pero sí se llevó a casa el título de “mejor rostro”, una de las varias categorías del concurso, que incluyen mejor vestido de noche, mejor traje de baño y más elegante.

El certamen nacional se realizó el pasado sábado 25 de mayo en el que 28 concursantes, incluyendo a Rodríguez, buscaban convertirse en la representante de Argentina para el Miss Universo, y aunque la sexagenaria no consiguió la ansiada corona, si logró convertirse en una de las quince finalistas.

Durante el concurso agradeció a todos los que celebraron su éxito en el concurso Miss Buenos Aires el mes pasado. Su victoria allí, después de que Miss Universo eliminara su límite de edad de larga data, generó un frenesí de atención de los medios globales que la sacó de la oscuridad a la fama local.

"Lo sucedido me ha hecho ver que se ha abierto una nueva oportunidad para muchas personas que quizás enfrentaban desafíos", expresó Rodríguez a la agencia de noticias The Associated Press entre bastidores con su vestido rojo.

En la final, la representante de Córdoba, la actriz y modelo Magalí Benejam de 29 años fue escogida como la nueva Miss Argentina. La joven representará al país suramericano en la competición mundial que se celebrará en Ciudad de México en noviembre próximo. De hecho, Benejam fue otra de las concursantes que también se benefició de los cambios de reglas en el Miss Universo, pues con 29 años, su triunfo habría sido imposible en el pasado ya que la organización limitaba la edad de las concursantes a 28 años.

En los últimos años, mientras #MeToo y los movimientos de justicia social se extendían por todo el mundo, Miss Universo se apresuró a persuadir a los escépticos de que se trataba más de mentes y espíritus que de cuerpos. Eliminó muchos requisitos de elegibilidad controvertidos, abriendo el campo a mujeres casadas, embarazadas, lesbianas y transgénero , y eliminó toda mención de “belleza” en su sitio web.

Sin embargo, como el concurso destacó la empatía, la confianza y la autenticidad como ideales femeninos, las menciones a “mujer joven” se mantuvieron vigentes y, con ellas, la prohibición de las patas de gallo.