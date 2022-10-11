El caso del hombre condenado a cadena perpetua que logró su libertad tras salir en un podcast de asesinatos

Fiscales en la ciudad estadounidense de Baltimore retiraron el martes todos los cargos contra un estadounidense que pasó 23 años en prisión por un asesinato del que decía ser inocente, un caso que atrajo la atención mundial gracias al exitoso podcast "Serial".

Adnan Syed fue "víctima de un error judicial" y "su expediente judicial está cerrado", dijo en rueda de prensa Marilyn Mosby, la fiscal del estado de Maryland para la ciudad de Baltimore.

El hombre de 41 años fue condenado a cadena perpetua en el 2000 por el asesinato de su exnovia Hae Min Lee en Baltimore, en la costa este de Estados Unidos.

Para sorpresa de todos, Mosby había presentado una moción en septiembre para anular este veredicto. Explicó que tenía dudas sobre su culpabilidad desde el descubrimiento de "dos sospechosos alternativos".

Una jueza validó inmediatamente su solicitud y dejó en libertad bajo fianza a Syed, a la espera de la decisión de la fiscal de cerrar definitivamente el caso o de organizar un nuevo juicio.

Mosby, que tenía 30 días para decidir, explicó que esperaría los resultados de las pruebas de ADN adicionales.

Estas pruebas, realizadas a la ropa y zapatos de la víctima, encontraron múltiples rastros de ADN pero ninguno perteneciente a Syed, reveló este martes la fiscal, considerando que este elemento lo "exoneró".

En nombre del sistema judicial, se disculpó con él, pero también con la familia de Lee, a quienes prometió seguir buscando al autor o autores del asesinato. Sin embargo, se negó a dar más detalles sobre una investigación "que sigue en curso".

"Es un día que Adnan Syed y sus seres queridos han estado esperando durante 23 años", dijo su abogada, Erica Suter. "Ya no tiene pulseras electrónicas, ¡es totalmente libre!"

Suter explicó que iba a tomar medidas "lo antes posible" para que la inocencia de Syed sea declarada oficialmente, pero declinó comentar sobre posibles solicitudes de compensación económica.

"Increíblemente común"

Mientras tanto, Syed "está encantado de disfrutar en libertad de las pequeñas alegrías del día a día", señaló.

Quiere pasar tiempo con su familia y comenzar a estudiar derecho, dijo la abogada, recordando que fue arrestado cuando solo tenía 17 años.

La policía lo detuvo después de encontrar, en febrero de 1999, el cuerpo de Lee, de 18 años, semienterrado en un bosque en Baltimore. Syed fue condenado a cadena perpetua un año después.

Tanto Syed como Lee eran estudiantes destacados de secundaria e hijos de familias inmigrantes, él paquistaní, ella surcoreana, que habían ocultado su relación a sus padres conservadores.

Los fiscales dijeron durante el juicio que Syed se había sentido humillado después de que Lee rompiera con él.

Syed siempre había proclamado su inocencia, afirmando ser víctima de prejuicios antimusulmanes. Pero sus múltiples apelaciones fueron denegadas, incluso por la Corte Suprema de Estados Unidos, que se negó en 2019 a escuchar su caso.

La saga de Syed se hizo famosa en 2014 a partir del estreno de "Serial", un podcast semanal en el que un equipo de periodistas llevó a cabo una investigación que revisaba su condena y ponía en duda su culpabilidad.

También motivó un documental de cuatro episodios de HBO llamado "El caso contra Adnan Syed".

Para Suter, que dirige un proyecto en la Universidad de Baltimore que busca prevenir condenas injustas, esta "atención de los medios ha puesto de relieve el maltrato de Adnan" pero, en términos más generales, "educa al público" sobre ciertos temas del sistema de justicia penal en Estados Unidos.

"Lo que le pasó es trágico, pero increíblemente común", dijo.