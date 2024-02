Céline Dion cuenta la dura realidad de su enfermedad neurológica en un documental ¿Dónde y cuándo verlo?

En diciembre de 2022, el mundo se estremeció cuando la cantante canadiense Céline Dion anunciaba que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurodegenerativa incurable que la obligó a retirarse de los escenarios y a cancelar sus presentaciones para someterse a un tratamiento paliativo para calmar sus dolores. Ahora, la intérprete de ‘My Heart Will Go On’ se sincera en un nuevo documental llamado I Am: Céline Dion, que se podrá ver próximamente en Prime Video y en el que la propia Céline deja al descubierto el doloroso camino que le ha tocado enfrentar desde que fue diagnosticada.

“Este último par de años han sido un enorme reto para mí, el viaje desde el descubrimiento de mi condición [médica] a aprender cómo vivir con ello y gestionarlo, pero que no permitiré que me defina”, expresó la artista en un comunicado.

“Mientras el camino para regresar a mi carrera artística continúa, me he dado cuenta de lo mucho que he extrañado poder ver a mis fans. Durante esta ausencia, decidí que quería documentar esta parte de mi vida, para tratar de dar visibilidad a esta condición poco conocida, para ayudar a otros que comparten este diagnóstico”.

Este trabajo cinematográfico posee elementos profundamente íntimos que lleva a los espectadores en un viaje hacia el pasado y presente de Céline, mientras revela su batalla con el Síndrome de la Persona Rígida y lo que ha tenido que enfrentar para poder seguir presentándose ante sus amados y leales fans.

Desde visitas a su vestuario de giras y objetos personales, hasta pasar tiempo con ella en el estudio de grabación, el documental captura la vida privada, nunca antes vista, de una mega estrella global.

El documental, que fue producido por Sony Music Vision, en asociación con Sony Music Entertainment Canadá y Vermilion Films, estará disponible en Prime Video en más de 240 países y territorios a nivel mundial. La fecha de lanzamiento en Prime Video se anunciará pronto.

*Con información de www.notistarz.com y www.elpais.com*