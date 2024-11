Dónde ver la temporada final de Yellowstone ahora que no está en Paramount+

Aunque la plataforma Paramount+ está vinculada a la productora de la serie, los episodios finales de la segunda parte de la quinta temporada no están disponibles en este servicio de streaming. En cambio, se transmiten exclusivamente a través de Paramount Network, un canal de televisión por cable.

Los nuevos episodios se emiten los domingos a las 20:00 horas (EST) en Paramount Network. Para acceder, los espectadores necesitan un paquete de televisión por cable o servicios en vivo como YouTube TV y Hulu Live. Para quienes no puedan verlos en tiempo real, están disponibles en el sitio web de la plataforma, pero solo para aquellos con un proveedor de televisión autorizado.

Este modelo de distribución se debe a acuerdos previos al lanzamiento de Paramount+, lo que complica el acceso para los fanáticos. Mientras tanto, las temporadas anteriores de Yellowstone están disponibles en Peacock, pero los episodios finales aún no llegan a esta plataforma, lo que fragmenta la experiencia de los espectadores.

La segunda parte de la quinta temporada, compuesta por seis episodios, arrancó el 10 de noviembre de 2024 con el capítulo titulado “Desire Is All You Need”. Desde entonces, la trama ha ofrecido giros dramáticos, incluido el impactante asesinato de John Dutton, que intensifica el conflicto entre Beth y Jamie, los hijos del patriarca. Con el episodio final programado para el 15 de diciembre, los creadores prometen un desenlace explosivo para la historia de la familia Dutton y su lucha por preservar el rancho Yellowstone.

La inesperada partida de Kevin Costner, quien interpretó a John Dutton, fue un punto de inflexión tanto para los seguidores como para la narrativa de la serie. Diferencias creativas entre Costner y el creador Taylor Sheridan, junto con los compromisos del actor con su proyecto personal Horizon: An American Saga, resultaron en su salida. Esto obligó a reescribir el final, enfocando la historia en los miembros más jóvenes de la familia y redefiniendo el destino del rancho.

Aunque esta será la última entrega de la serie principal, el universo de Yellowstone seguirá expandiéndose con varias producciones derivadas. Entre ellas se encuentran 1923, protagonizada por Harrison Ford y Helen Mirren, y proyectos futuros como 6666 y The Madison. Esta última, liderada por Michelle Pfeiffer, explorará la vida de una viuda neoyorquina que busca un nuevo comienzo en Montana.