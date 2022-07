Creador de Gremlins asegura que The Mandalorian copió 'descaradamente' el personaje de Baby Yoda

The Mandalorian

Estrenada 1984 como una comedia de terror, Gremlins se convirtió en un éxito de taquilla y con los años en una película de culto que añora el clásico cine de los 80'. Ahora, cuatro décadas después los creadores del emblemático personaje 'Gizmo', una adorable criatura peluda, protagonista central de la película ochentera, han acusado directamente a The Mandalorian de copiar 'descaradamente' el personaje de Baby Yoda.

Joe Dante , director de Gremlins de 1984 y su secuela de 1990 Gremlins 2: The New Batch , le dijo recientemente al San Francisco Chronicle que cree que el tierno personaje de las películas, Gizmo, inspiró a Grogu, también conocido como Baby Yoda/The Child, en The Mandalorian .

"Creo que la longevidad de [las películas] es realmente clave para este personaje, que es esencialmente como un bebé. Lo que me lleva, por supuesto, al tema de Baby Yoda, que es completamente robado y simplemente copiado. Desvergonzadamente, diría yo". — Joe Dante - Director de la película Gremlins

Las declaraciones de Dante se basan en que ambos personajes son diminutos en tamaño y tienen las orejas largas con las únicas diferencias en el color y la forma de la piel ya que Gizmo es marrón y peludo, mientras que Baby Yoda es verde y no tiene pelo.

De Star Wars a The Mandalorian

Hace poco que el universo creado por George Lucas ha pasado a las manos de Disney. Y es que muchos dicen que la esencia de 'Star Wars' podría estar perdiéndose desde que la compañía se hizo con sus derechos.

Sin embargo, hasta el momento, 'The Mandalorian' está teniendo bastante éxito y este spin-off ha encajado como anillo al dedo en el universo de 'Star Wars'.

La serie en cuestión se centra en la historia de Din Djarin, un cazarrecompensas que viaja por el espacio y se encuentra con algo que le cambiará la vida. Se trata de Grogu, popularmente conocido como Baby Yoda. Y es que la apariencia y la ternura que desprende este personaje ha enamorado a los fans de 'Star Wars' desde su primera aparición.

¿Copia o versión más joven de Yoda?

Hay que recordar también que el personaje de Yoda aparece por primera vez en 'Star Wars: Episodio V – El imperio contraataca' (1980) y, por otro lado, Gizmo vio la luz en 1984 con la película 'Gremlins'.

Bajo este punto de vista, podría parecer que el personaje de Baby Yoda, que es una versión más joven de Yoda, ya estaba creado antes de que Gizmo llegara a la gran pantalla.

No obstante, Joe Dante ha insistido en que la franquicia no ha tenido ningún tipo de pudor a la hora de copiar el personaje.