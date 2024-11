Actor de la famosa serie 'Full House' revela que padece un agresivo cáncer en etapa 3

El actor fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin en etapa tres .

Con 65 años, Coulier enfrenta esta dura batalla con una actitud positiva, apoyado por su familia y determinado a seguir adelante. En una reciente entrevista con PEOPLE, el actor habló por primera vez sobre su lucha contra la enfermedad y cómo ha sido afectado tanto física como emocionalmente desde su diagnóstico en octubre.

Todo comenzó cuando Coulier notó una infección respiratoria que no mejoraba y ganglios linfáticos inflamados, uno de los cuales llegó a ser tan grande como una pelota de golf. Preocupado, su médico le ordenó una tomografía computarizada (CT) y una tomografía por emisión de positrones (PET), pruebas que finalmente confirmaron el diagnóstico de linfoma no Hodgkin. Además, una biopsia determinó que se trataba de un tipo agresivo de cáncer.

“Fue abrumador”, confesó en su entrevista. “Todo sucedió tan rápido. Ha sido una montaña rusa emocional”, agregó, explicando que apenas dos semanas después de recibir la noticia ya había comenzado con su tratamiento de quimioterapia.

A lo largo de su lucha, Coulier ha encontrado su mayor fortaleza en su familia, en especial en su esposa Melissa y su hijo Luc. En su podcast Full House Rewind, el actor compartió detalles sobre cómo ha manejado su tratamiento, revelando que decidió raparse la cabeza antes de perder su cabello debido a la quimioterapia. “Verme en el espejo me recordó que estoy en una pelea, pero también me recuerda que no estoy solo”, dijo.

El actor también ha sido testigo de cómo el cáncer ha afectado a su familia en el pasado, algo que le ha dado una perspectiva única sobre su propia batalla. “Perdí a mi mamá y a mi hermana Sharon por cáncer de mama. Sharon tenía solo 36 años. Perdí a mi sobrina Shannon, que tenía 29 años”, comentó, conmovido. También compartió que su hermana mayor, Karen, ha sido diagnosticada con cáncer, y estas experiencias familiares lo han marcado profundamente.

“Vi lo que pasaron esas mujeres en mi familia y pensé: si puedo ser una décima parte de lo fuerte que ellas fueron, entonces estaré bien”, reflexionó.

Aunque mantiene una actitud optimista, reconoce que la lucha contra el cáncer tiene sus desafíos: “Tengo días buenos y días malos”, admitió. Algunos días, los efectos de la quimioterapia, como las náuseas y el mareo, lo dejan agotado, mientras que en otros momentos, gracias a los esteroides, se siente lleno de energía.

A pesar de todo, el actor se muestra agradecido por lo que ha vivido hasta ahora. “He tenido una vida maravillosa con gente increíble a mi alrededor”, dijo con gratitud.

Un rayo de luz en medio de esta difícil etapa ha sido la noticia de que su hijo Luc, de 33 años, y su esposa están esperando un bebé. Coulier espera con ansias convertirse en abuelo por primera vez en marzo del próximo año. “Tengo que enseñarle a jugar hockey”, bromeó el actor, mostrando su optimismo y deseo de seguir adelante.

En medio de su batalla, también ha aprovechado para enviar un mensaje importante a sus seguidores: la importancia de la detección temprana: “Cuídense. Háganse pruebas, chequeos. Hay mucho por lo que vivir”.