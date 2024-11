Muere el actor surcoreano Song Jae Rim en extrañas circunstancias

El artista, reconocido por su participación en populares dramas como La Luna Abraza al Sol y Two Weeks, fue encontrado sin vida en su apartamento en el distrito de Seongdong, Seúl, el 12 de noviembre. Según informes policiales, en la escena se halló una carta de dos páginas, que de acuerdo con las autoridades parece estar dirigida a sus familiares y amigos.

Sin embargo, las autoridades mencionaron que no hay indicios de actividad criminal y que el contenido de la carta permanece bajo confidencialidad por ser parte de una investigación que sigue en curso. El funeral del actor se llevará a cabo el 14 de noviembre en una funeraria de Yeouido, a las 12:00 p.m. hora local, aunque aún no se ha confirmado el lugar de su entierro.

Te puede interesar: La desgarradora historia de Yomaira, la mujer trans que murió víctima de los temidos biopolímeros

Te puede interesar: Murió Quincy Jones, el legendario productor musical de Michael Jackson y Frank Sinatra

Nacido el 18 de febrero de 1985 en el distrito de Daehak-dong, Seúl, Song Jae Rim comenzó su carrera en la industria del entretenimiento como modelo. Con una presencia imponente y carisma innegable, rápidamente se posicionó en las pasarelas más destacadas de la moda surcoreana. Trabajó con diseñadores de renombre como Juun. J, Herin Homme y Ha Sang Beg, estableciéndose como una figura clave en el circuito de la moda de Seúl.

Aunque su carrera en el modelaje fue exitosa, Song siempre tuvo una inclinación por la actuación. Sorprendentemente, antes de dedicarse a este arte, había estudiado Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la Universidad Chung Ang. Esta formación poco convencional, según algunos de sus colegas, influyó en su enfoque meticuloso y su fuerte ética de trabajo, lo que lo distinguió entre otros actores.

Además de su éxito en los dramas, Song también tuvo presencia en la vibrante escena del K-pop. Participó en videos musicales de grupos y artistas como 2NE1, KARA, BoA y After School, lo que amplió aún más su fama. Sin embargo, fue su participación en el programa de telerrealidad We Got Married en 2014 lo que lo catapultó al estrellato masivo.

Su trágica muerte ha dejado un vacío en la industria del entretenimiento surcoreano y entre sus seguidores, quienes lo recordarán no solo por su talento, sino por su amabilidad y autenticidad. La investigación de las autoridades aún continúa, pero la marca que Song Jae Rim dejó en la pantalla y en los corazones de sus fans perdurará.