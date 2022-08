¿Qué nos dejó el estreno de House of The Dragon?

House of The Dragon

Este domingo 21 de agostó se estrenó el primer spin-off de la exitosa serie que terminó hace tres añso, “Game of Thrones”. El primer episodio está disponible en HBO y en la plataforma de streaming HBO Max.

La serie se desarrolla 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen. La historia central sigue a la dinastía Targaryen en su momento más poderoso. El rey Viserys debe nombrar un nuevo heredero para el trono de hierro y se ve frente a la situación de que el mismo podría quedar en manos del inmoral hermano del rey, el príncipe Daemon (interpretado por la estrella de ‘Doctor Who’, Matt Smith) o su hija, la princesa Rhaenyra (Milly Alcock).

La nueva serie del universo de GoT se centra en las mujeres poderosas como son Rhaenyra y Emma D’Arcy. También podemos ver una mayor participación visual de los dragones desde el primer episodio. Las expectativas para esta serie son muy altas de parte de la fanaticada y se espera que este a la altura de lo que es “Game of Thrones”.

Miguel Sapochnik es el showrunner de la serie y director del primer episodio. Realizando un sólido primer episodio se puede notar tanto la trama principal de la que constará la serie, así como el drama político que se desarrollará.

Podemos asegurar que no es un spin-off como cualquier otro. Paddy Considine, que interpreta al rey Viserys Targaryen, aseguró al público que “esto no es un spin-off, esto es Game of Thrones de verdad”.

“House of the Dragon” vuelve con una mejor escritura, lo suficientemente buena para redimir a la franquicia, que promete no decepcionar a los fans de la misma manera que sucedió hace tres años en el final de GoT. Podemos contar con esto, ya que Sapochnik fue el responsable de “Battle of The Bastards”, uno de los episodios de la serie más aclamados por la crítica. Sin embargo, algunos seguidores de la serie están escépticos ante la nueva precuela.

En tan solo un episodio, esta precuela de ‘Game of Thrones’ ya se aseguró de mantener la atención de sus espectadores. Ha proporcionado todas las intrigas que engancharon a muchos a la serie: política, conflictos entre familias, traiciones desgarradoras, giros a cada momento y no dejaron atrás la falta de censura, el primer episodio incluyó escenas de sexo e imágenes perturbadoras, por lo que asume que el resto de la serie no será distinto. Por momentos busca clonar todos los elementos que hicieron de la serie original un éxito como los dragones, la violencia y una trama intensa y cruda, todo esto rodeando un espectro más pequeño y basándose en la vieja profecía de los Targaryen: el invierno se aproxima. Se esperan nueve semanas revelando la historia de la familia Targaryen.

La casa Targaryen y el rol de las mujeres

El rey Viserys, visto como un gobernante débil, demasiado flojo, pierde poder y todos comienzan a conspirar en su contra. Ante la decisión de avanzar con Rhaenyra como su sucesora al trono, quizá la menos aceptada, la historia se posiciona en la búsqueda de alianzas de uno y otro lado para poder romper la cadena de mando y acceder al trono de hierro a la fuerza. Daemon Targaryen es el máximo aspirante a ese poder. No por un deseo genuino, sino por el simple deseo de generar el caos, según explicó el mismo actor a Infobae, algo que se evidencio en la cruda escena de combates en el primer episodio. Matt Smith convence y se convierte en un cast que roza la perfección para este papel.

Sin embargo, las mujeres vuelven a tener un rol fundamental en este nuevo escenario a punto de estallar conocido como King’s landing. La joven princesa Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock) y su amiga, la hija de la mano del Rey, Alicent Hightower (Emily Carey), comienzan a sufrir los primeros embates de estar en el centro del poder. Pero a través de ellas, el espectador conoce el entretejido fino de las relaciones y los detalles burocráticos en esa época. Por otro lado, la apodada “La reina que nunca existió”, Rhaenys, aparenta haber aceptado su destino con bastante paciencia desde el comienzo de la serie, pero se empieza a entender el rol que tendrá en el futuro junto a su esposo, Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint).