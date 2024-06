Demi Lovato contó cómo logró atravesar su crisis mental después de estar cinco veces hospitalizada

La estrella de Camp Rock, Demi Lovato, relató lo complejo que fue para ella enfrentar a su salud mental desde un hospital en el que tuvo que internarse en cinco ocasiones debido a las fuertes crisis que estaba teniendo y cómo esto cambió por completo su vida y la hizo moldear a la mujer de la que hoy se siente orgullosa.

La actriz y cantante ha sido abierta siempre a hablar sobre sus emociones y su salud mental, al igual que sobre su camino a la sobriedad, por lo que hizo hincapié en las dificultades que vivió al ser una paciente hospitalizada en su búsqueda por encontrar su propia sanidad de la que hoy es consciente sirve como inspiración para otras personas que atraviesan lo mismo.

Durante un programa benéfico anual de NewYork-Presbyterian el 3 de junio en el Centro para la Salud Mental Juvenil, la actriz mencionó: "Tiene algo que cada vez que regresaba a un centro de tratamiento, me sentía derrotada. Pero creo que el rayo de esperanza fue cuando comencé a trabajar y comencé a hacerlo, ya fuera un trabajo, un programa o hablar con mi equipo de tratamiento y construir relaciones allí”.

"Creo que el rayo de esperanza empezó a cambiar cuando comencé a encontrar la alegría y las pequeñas cosas de la vida. Eso era algo que me resultaba muy extraño antes porque estaba muy acostumbrada, muy acostumbrada a no ver esperanza", añadió.

La actriz dijo que sintió como si hubiera tocado fondo y sabía lo que tenía que hacer, que era vivir una vida en recuperación. Y eso fue algo que rechazó durante mucho tiempo.

Lovato admitió que necesitaba la medicación adecuada y que esa medicina tuvo su efecto y la ha ayudado enormemente: “Ha ayudado enormemente a mucha gente. Creo que había tocado otro punto bajo y pensé: '¿Qué estoy haciendo mal?' Me sentí derrotado. Pero entonces, cuando todas las piezas clave empezaron a encajar como un rompecabezas perfecto, comencé a encontrar la luz de nuevo", explicó.

"No fue hasta que entré en tratamiento por primera vez que me di cuenta de que esto no es lo que soy. Es solo una parte de lo que me hace ser, es decir, mis luchas me han moldeado hasta convertirme en la cerámica que ves hoy, pero nunca se ha convertido en mi identidad desde entonces. Se ha convertido en algo sobre mí que me hace un poco interesante, supongo. Podrías decir”, concluyó.