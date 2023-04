¡Diva como la mamá! North West ignora a fotógrafos en alfombra roja y opaca a Kim Kardashian

¡North West lo vuelve a hacer! La pequeña de nueve años, logra lo que muchos no han podido. Dejar en segundo plano a su mamá Kim Kardashian en una alfombra roja al mejor estilo de una diva.

Luego de que se volviera viral en redes sociales un video de North cantando con Katy Perry en uno de sus conciertos y enseñándole sus bailes de TikTok, la heredera del clan Kardashian vuelve a ponerse en el foco de la gente al ignorar a los paparazzis en un photocall.

El pasado 23 de abril, North y Kim acudieron al 'Daily Front Row’s Seventh Annual Fashion' junto a Chris Appleton, quien lleva años trabajando con la empresaria.

Durante el photocall la pequeña solo posó fugazmente junto a su mamá y con solo un movimiento de su mano haciendo la referencia de “stop”, North dio por finalizada su participación en la alfombra roja, acción que atrajo aún más la atención de los fotógrafos opacando por completo a su mamá Kim.

A pesar de que la pequeña "huyese" del photocall, subió al escenario junto a su madre para entregar juntas el premio al peluquero.

No solo protagonizó uno de los momentos más icónicos al eclipsar a su propia madre, si no que su look todo negro se llevó toda la atención. Un traje entallado con joyería plateada y plataformas, una cola alta repeinada y unos lentes negros, le dieron el toque a su atuendo. Un estilo único que sin duda la caracteriza y deja más que claro que lo copia de los icónicos outfits de sus padres, Kim y Kanye West.

Sin embargo, no es la primera vez que North West muestra públicamente que no le gusta ser acechada por las cámaras a pesar de ser hija de dos grandes famosos. Desde muy pequeña hemos podido ver a la pequeña teniendo encontrones con los paparazzis, dejando en claro que su carácter es bastante indomable. La última vez que se pudo ver a North mostrando su fuerte carácter y dando a entender que ella posa cuando quiere, fue en un desfile de modas en Paris, en el cual la pequeña llevaba un cartel que decía en grande “Stop”.

Ya sea por su estilo, sus vídeos de TikTok o por sus peculiares contestaciones, al igual que sus padres, todo lo que hace o deja de hacer se convierte viral. La primogénita de Kim Kardashian y el rapero Kanye West tiene mucha personalidad y lo demuestra no solo con su comportamiento sino también a la hora de vestir, demostrando que ella nunca pasa desapercibida. No puede ser más icónica.