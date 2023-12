Don Francisco sufre severo trastorno del sueño que lo hizo vivir una 'pesadilla'

Mario Kreutzberger, conocido mundialmente como Don Francisco vivió una verdadera pesadilla durante un viaje a Texas, que lo llevó al borde del colapso, luego de olvidar sus medicamentos para regular el severo trastorno del sueño que padece desde hace algunos años. A través de un emotivo relato publicado en sus redes sociales, el legendario presentador de televisión de 83 años reveló con detalle los momentos de angustia y desesperación que pasó lejos de su hogar y sin que nadie pudiera hacer nada por él.

Don Francisco inició su relato contando que el pasado 26 de noviembre fue invitado a conocer el nuevo Centro de Rehabilitación Infantil de la Teletón ubicado en San Antonio, Texas. Todo iba muy bien, hasta que estando en el hotel se dio cuenta que había olvidado en su casa de Miami, el medicamento que su médico le recetó para conciliar el sueño ya que, desde hace algunos años, el presentador desarrolló un severo trastorno de insomnio. En ese momento, inició la pesadilla, aseguró.

Esa noche no pudo dormir nada y se mantuvo despierto por 24 horas.

"No sé si por la preocupación, que se sumó al enojo que me produjo el olvido y la falta de sueño, estuve despierto desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana (del día siguiente)", expresó.

Sin embargo, lo peor vendría después. Al darse cuenta que no traía los medicamentos, Don Francisco se comunicó con su médico en Miami para pedirle que le enviara una receta y así poder comprar el medicamento en San Antonio. Pero grande fue su sorpresa cuando su médico le dijo que no estaba autorizado para recetar fuera del estado de Florida.

Al presentador no le quedó más remedio que recurrir a un médico local, quien después de hacerle un extenso interrogatorio, accedió a darle una receta. "Para tratar de apurar el proceso, decidí hacer guardia directamente en la farmacia para esperar el ansiado inductor del sueño", contó.

Al estar ahí, y para su mala fortuna, se enfrentó con otra dificultad: "La farmacéutica me informa que, aunque pague de mi bolsillo tampoco puede entregármelo porque tiene 'receta retenida'".

"A esta altura, la desesperación ya se me notaba en la cara y le digo: 'Señorita, entonces ¿qué puedo hacer? Por favor ayúdeme. Solo necesito dos tabletas inductoras del sueño porque llevo 24 horas sin dormir y estoy agotado'", narró.

La respuesta de la dispensadora lo agobió aún más: "Aquí no podemos hacer nada por usted". El panorama fue peor cuando incluso al médico local le negaron la compra del ansiado medicamento.

Al cabo de un rato y ante la desesperanza de Don Francisco, consiguió que se le pudiera entregar un medicamento similar sin tantas restricciones y pudo finalmente conciliar el sueño y aliviar su ansiedad.

Esta experiencia le hizo cuestionar los protocolos y restricciones del sistema de salud de los Estados Unidos. "Lo que a mí me ocurrió, le puede pasar a cualquiera y tratar de buscar respuestas pudiera ser un aprendizaje para todos. No sé ustedes, pero pienso sinceramente que 'aquí algo anda mal' ¿Qué pasa con casos como el mío?", cuestionó.

"A todos los que viajamos nos puede pasar que por cualquier razón tenemos que quedarnos más tiempo del planificado en un lugar lejos de nuestra casa y nos falta la dosis de algún medicamento con receta retenida imprescindible para manejar dolores o inducir el sueño... Me gustaría tener una respuesta del Departamento de Salud de Estados Unidos (U.S. Department of Health & Human Services HHS)", terminó expresando Don Francisco.

*Con información de www.www.univision.com/SergioNavarro*