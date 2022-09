Duras críticas a Carlos Villagrán por hacer de 'Kiko' a los 78 años

Carlos Villagrán, el hombre que le dio vida al personaje de 'Kiko' en el Chavo del 8 fue blanco de críticas después de que usuarios difundieran videos en redes sociales en donde se le ve interpretando a su icónico personaje a sus 78 años. Fue durante una presentación en Tegucigalpa, Honduras, que Villagrán ofreció un show el pasado 2 de septiembre en el Circo de los Hermanos Fuentes Gasca, que un asistente grabó tan solo un fragmento en donde se le ve al actor bailando una canción de Pitbull.

Federico sacó a relucir sus mejores pasos a ritmo de “I know you want me” de Pitbull. Como era de esperarse, el actor se ganó el reconocimiento de los presentes, quienes aplaudieron durante todo su show. No obstante, la opinión se dividió en redes sociales, mientras unos dijeron sentirse contentos de que Carlos Villagrán no deje morir al personaje, otros consideraron que ya no debía interpretarlo por su edad.

“Por eso es importante ahorrar para el retiro”, “Hay que saber cuándo retirarse”, “Es gracioso, pero no gracioso de risa”, “Lo que hay que hacer para tragar”, “Esta fuerte la necesidad” y “Lo mejor para él sería retirarse”, fueron algunos de los comentarios que usuarios de TikTok dejaron en su contra.

Sin embargo, otros seguidores del actor y su personaje salieron en su defensa alentándolo con mensajes de admiración.

“Kiko el mejor comediante de la vecindad del chavo es una leyenda viviente” y “cuándo amas lo que haces todo lo que haces lo haces súper excelente”.

En la actualidad, Villagrán vive en Querétaro y es a través de su cuenta de Instagram en donde ha compartido algunas fotos de su día a día, mostrándose con mucha fuerza y ganas de seguir dándole vida a Kiko, personaje que logró posicionarlo como uno de los comediantes más famosos en México y en América Latina.