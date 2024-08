Actor colombiano que ganó fama en telenovelas ahora maneja mototaxi por falta de oportunidades

El destacado actor colombiano Elkin Díaz, conocido por su extensa carrera en televisión ha sorprendido a sus seguidores con un giro inesperado en su vida profesional. En un video publicado en su cuenta de Instagram, Díaz, famoso por sus papeles en telenovelas como Tres Caínes y El último matrimonio feliz, reveló con humor que, debido a la falta de oportunidades en el mundo del espectáculo, ha tomado un empleo como mototaxista en Santa Marta.

Te puede interesar: Atención | Estas son las vacantes disponibles en el portal del Ministerio de Trabajo

Te puede interesar: Empleos en Panamá: Conozca las nuevas vacantes disponibles publicadas por el Ministerio de Trabajo

En el video, Díaz se muestra llevando a dos pasajeros en su moto y comenta, "Dado que la situación en la televisión está complicada, decidí venirme a Santa Marta y trabajar como mototaxista. Así que aquí estoy. Por favor, ayúdenme, S.O.S., S.O.S." La publicación generó una ola de reacciones mixtas entre sus seguidores.

Muchos interpretaron el mensaje como una broma, destacando que el actor es conocido por su sentido del humor. Comentarios como "No creo que sea verdad, es muy probable que sea una broma" y "Siempre haciendo reír a la gente" reflejan esta percepción.

No obstante, algunos seguidores expresaron su preocupación y apoyo, considerando que Díaz, con su destacada trayectoria, no debería enfrentarse a tales dificultades: "Qué desperdicio, es un excelente actor, trabajar en cualquier cosa no es deshonra" y "Lo importante es cómo afronta la situación" fueron algunas de las respuestas de apoyo.

La situación para los actores en Colombia es especialmente precaria, con una industria que enfrenta desafíos económicos y una competencia feroz. A menudo, incluso los artistas con una carrera establecida deben recurrir a trabajos alternativos para mantenerse. Esto refleja una realidad difícil en la que la falta de oportunidades y el bajo salario en el entretenimiento obligan a muchos a buscar ingresos en otras áreas.

A pesar de los retos actuales en su carrera, Díaz continúa demostrando su capacidad para adaptarse y explorar nuevas oportunidades, ya sea en el ámbito del entretenimiento o en el mar.

Elkin Díaz también ha encontrado una nueva fuente de ingresos como instructor de buceo en Santa Marta. Dirige Elkinventura, su propia empresa de buceo, que promueve la protección ambiental y la apreciación de la vida marina. Este emprendimiento le permite combinar su pasión por el océano con una actividad que disfruta, ofreciendo a sus clientes experiencias de buceo en las cristalinas aguas de la región.