¡Lamentable! Falleció actor de la película 'La Pasión de Cristo'

Considerada la película cristiana más taquillera de todos los tiempos, “La Pasión de Cristo” revolucionó la concepción de la muerte y pasión de Jesús de Nazaret a través de la extrema crudeza con la que fue expuesta, convirtiéndose así en un clásico de Semana Santa desde que se estrenara en 2004. Hoy, casi 20 años después, se confirmó la muerte de uno de los actores de la película.

Se trata del actor y productor búlgaro Christo Jivkov, que en el filme dirigido por Mel Gibson interpretó al apóstol Juan. Así lo dio a conocer el sitio Deadline.com informando que el deceso ocurrió el pasado viernes 31 de marzo y que el actor había fallecido tras librar una larga batalla contra el cáncer de pulmón.

Aunque en Latinoamérica, Jivkov fue conocido por su papel de Juan El Apóstol, también destacó por su rol como Giovanni de Medici en la cinta The Profession of Arms, del cineasta Ermanno Olmi (2001), que se hizo acreedora a nueve premios David Di Donatello, en Italia, incluyendo Mejor Cinta.

Secuela de la Pasión de Cristo

De acuerdo con el sitio NewsMax y como en algún momento lo adelantó el propio Mel Gibson, se esperaba que Jivkov participara en la segunda parte de la aclamada cinta que llevaría por título "The Passion of the Christ: Resurrection".

Dicha producción iniciaría su rodaje a mediados del 2023 bajo la dirección de Gibson y llevaría a Jim Caveziel nuevamente en el rol principal de Jesús.

¿Quién fue Christo Jivkov?

Nacido en Sofía, la capital de Bulgaria, Christo o Hristo fue un actor reconocido por sus roles de reparto, además de desempeñarse como productor y asistente de dirección.

Además de los ya mencionados papeles en La Pasión de Cristo como Juan El Apóstol y en "El oficio de las armas" como Giovanni de Medici, Jivkov también llevó una carrera como productor y asistente de dirección.

Pese a tener una carrera en ascenso en sus roles de reparto, el actor se alejaría de las cámaras en 2009 para convertirse en fundador de Red Carpet Films, responsable de cintas como “Alienation” de 2014 y “Ága” de 2018, así como el documental “Rangel Forever” y la serie de televisión “Blue Birds Island”, ambas de 2019.

Como una coincidencia del destino, Jivkov falleció una semana antes de viernes santo, precisamente el día en que ocurrió la crucifixion y la muerte de Jesús de Nazaret, y en el que él siendo Juan El Apóstol en la película La Pasión de Cristo, le tocó consolar a María tras la muerte de su hijo.

Despedida en redes sociales

"Hoy perdimos a nuestro amado amigo y querido colega Christo Jivkov, cofundador de Red Carpet. Estamos realmente devastados por esta pérdida inesperada. ¡Nunca te olvidaremos!”, escribió en Instagram la compañía cinematográfica.

La actriz italiana, María Grazia Cucinotta, también lanzó un mensaje en redes sociales. “Todavía no puedo creer que te hayas ido... dolor sin fin. Hola Christo, mi amigo, alma bondadosa, tu lucha por la vida, fue la lucha de todos los que te quieren”.

Según Terra, el actor murió en su ciudad natal rodeado de sus seres queridos.