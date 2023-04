Shakira le responde a Piqué por comentario sobre sus fans y se acuerda de ¡Panamá!

El exfutbolista que en días pasados habló sobre el acoso que está recibiendo de los fans de Shakira tras su separación, volvió a ser blanco de críticas en redes sociales por un comentario que muchos consideraron xenofóbico al referirse específicamente a los fanáticos latinoamericanos de la colombiana.

Tal parece que la marcha definitiva de Shakira hacia Miami ha hecho que Gerard Piqué se sienta libre de expresar todo lo que calló desde que estallara el escándalo de infidelidad que terminó con la separación de la expareja y al mismo tiempo, en la razón principal del éxito mundial del que ahora goza la colombiana gracias a sus más recientes canciones dedicadas al dolor, desamor y la rabia que le provocó la traición y el engaño del padre de sus hijos.

Ahora, sin la carga que le generaba la presencia de Shakira en Barcelona, Piqué se sinceró sobre lo "mal" que lo ha pasado durante todo este tiempo debido al acoso que sufre en redes sociales por parte de los seguidores de Shakira, quienes han emprendido una "cruzada" en contra de él.

“Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, declaró Piqué durante una entrevista con el periodista catalán Gerard Romero en su canal de Twitch.

Piqué = Xenófobo, machista, incoherente, ridículo, descerebrado.



Se han dado cuenta que él en las entrevistas, habla de la situación que paso, pero no lo hace discreto ni prudentemente, el imbécil ese no habla de los comentarios de los fifes. pic.twitter.com/kS4rwK3Pso — Andrés Guillén 🥂🎧🏳️‍🌈 (@andresguillen6_) 1 de abril de 2023

Pero el exfutbolista no solo criticó el comportamiento de los fans de Shakira, también cuestionó que la cantante haya tirado indirectas muy fuertes contra su actual pareja, Clara Chia Martin, en su canción "Session #53" junto a Bizarrap, asegurando que no pensó en el daño mental que podría causarle a la joven.

“El tema de tirar ‘beef’ [tirar indirectas], que está muy bien, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el ‘beef’, y quedas muy bien. Pero luego no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide para que digamos oh, oh, nos hemos pasado?”, agregó.

Piqué responde a Shakira.



“La puta ama, pero no pensamos en la otra persona. Que tiene que pasar, ¿que alguien se suicide?” pic.twitter.com/KIq6PeHR08 — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) 1 de abril de 2023

Estas declaraciones de Piqué rápidamente se hicieron virales y generaron toda una controversia en redes sociales a favor y en contra del exfutbolista.

Sin embargo, el mensaje que más revuelo causó sin duda, fue el de la propia Shakira que, sin querer ir a la confrontación, le respondió contundentemente a su expareja.

“Orgullosa de ser latinoamericana”, escribió la cantante colombiana en su cuenta de Twitter junto a las banderas de los países del continente latinoamericano incluyendo Panamá.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) 3 de abril de 2023

Muchos usuarios mostraron su apoyo a Shakira por salir en defensa de sus fans latinoamericanos.