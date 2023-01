'Falta de diversidad y ausencia de mujeres': la polémica vuelve a azotar los Globos de Oro

Tal parece que nada ha cambiado luego del escándalo de 2021 que empañó la ceremonia de premiación de los Globos de Oro, luego que saliera a luz una investigación sobre prácticas poco éticas y de soborno a lo interno del corpus de votantes de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood encargada de otorgar estos premios. Este año, a falta de pocos días para la ceremonia, la polémica vuelve a rondar los premios debido a la falta de diversidad y la ausencia de mujeres en varias categorías.

A pesar de que en este 2023 los galardones volverán a celebrarse de manera presencial el próximo 10 de enero, la convocatoria no se libra de estar en el punto de mira de las críticas.

Uno de los que ya dijo que no estará es Brendan Fraser. El actor, nominado por su interpretación en The Whale, uno de los más aclamados por la crítica en este año y que supone el regreso del intérprete por todo lo alto a la primera línea del panorama cinematográfico, no irá a la fiesta. En 2018, ya había denunciado que el expresidente de la organización Philip Berk había tenido una actitud inapropiada con él durante un evento en 2003. La asociación quiso quitar importancia al incidente calificándolo de broma y trató de ocultar lo ocurrido, así que Fraser, que no ha perdonado dicha reacción, no estará en la gala.

Entre los ignorados figuran también Jennifer Lawrence, que no ha sido incluída entre los nominados por su película Causeway, George Cloone y Julia Roberts, entre otros.

Aunque la asociación aseguró que haría reformas y cambios para lograr una mayor diversidad en su cuerpo de votantes con el propósito de acallar las críticas y enmendar los errores del pasado, "la diversidad" entre los nominados no parece haber llegado a todas las categorías, lo que vuelve a situar la discriminación en el punto de mira, pues en la categoría de mejor dirección, una de las más importantes, no figura ningún nombre femenino pues los propuestos son todos hombres.

James Cameron por "Avatar: la forma del agua"; Daniel Kwan y Daniel Scheinert por "Todo a la vez en todas partes"; Baz Luhrmann por "Elvis"; Martin McDonagh por "Almas en pena de Inisherin" y Steven Spielberg por "Los Fableman" lucharán por el galardón, dejando su posibilidad a sus pares femeninas.

¿Qué pasó en 2021?

Durante el 2021, Los Angeles Time reveló en un reportaje de investigación las prácticas poco éticas que rodeaban a todo lo que tenía que ver con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), una asociación formada por un reducidísimo grupo de 86 periodistas encargados de otorgar los premios Globos de Oro a lo mejor de la industria cinematográfica.

El trabajo periodístico sacó a la luz que los miembros de la asociación habían sido agasajados con regalos y viajes, algo que había resultado en nominaciones de producciones realmente divertidas, pero de dudosa calidad, como Emily in Paris, en detrimento de otras producciones alabadas por la crítica como Podría destruirte. Ese fue uno de los problemas principales, pero hubo otro realmente reseñable. Al igual que los Oscar en otras ocasiones, los Globos de Oro tuvieron que afrontar críticas por la falta de diversidad en sus elecciones. La solución fue anunciar un aumento del 50% de los miembros y priorizar la entrada a todos aquellos periodistas no blancos, en pos de equilibrar algo la balanza.

El escándalo hizo que actores como Tom Cruise devolviera sus tres Globo de Oro, obtenidos por Nacido el 4 de julio en 1989, Jerry Maguire en 1996 y Magnolia en 1999. Otros como Mark Ruffalo y Scarlett Johansson también boicotearon la ceremonia señalando que “a menos que haya una reforma, es hora de que nos alejemos”.

De hecho, Johansson aseguró que a menudo lidiaba con preguntas y comentarios sexistas de los miembros de la asociación, con los que se sentía incómoda y que rozaban el límite del acoso.

*Con información de www.vogue.es y www.mx.hola.com*