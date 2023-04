Festival de Cannes impone récord histórico de mujeres compitiendo por la Palma de Oro

Una constelación de estrellas de Hollywood y del cine europeo, como Wes Anderson y Ken Loach, así como un récord de seis directoras, entre ellas la italiana Alice Rohrwacher, competirán por la Palma de Oro en la 76ª edición del Festival de Cannes.

En total, 19 películas estarán en liza por el máximo galardón, una selección que "mezclará jóvenes cineastas con veteranos, para recordar que en materia de arte, no hay fecha de caducidad", declaró este jueves en rueda de prensa el delegado general del certamen, Thierry Frémaux.

El estadounidense Wes Anderson, el británico Ken Loach y el alemán Wim Wenders, todos ellos asiduos de Cannes, destacan en la lista, a la que se podría añadir en último minuto el estadounidense Martin Scorsese, que a sus 80 años presenta "Killers of the flower moon", con Leonardo di Caprio.

Esta película, que narra una serie de asesinatos de indígenas en los años 1920, fue anunciada hace dos semanas, pero aún podría formar parte de la selección, explicó Frémaux.

Más allá de la competición, el festival se anuncia cargado de estrellas para una larga lista de estrenos mundiales.

Indiana Jones y Johnny Depp con peluca

A cinco semanas del inicio del certamen (16 al 27 de mayo), están confirmados el estreno de la quinta entrega de Indiana Jones (con un Harrison Ford octogenario), un corto western y gay de Pedro Almodóvar y Johnny Depp con peluca en una película sobre Luis XV.

Y del lado español, regresa Víctor Erice (82 años), autor de obras importantes del cine hispano como "El espíritu de la colmena" o "El Sur", que hace tres décadas que no rueda un largometraje.

Erice presentará fuera de competición "Cerrar los ojos", con José Coronado y Ana Torrent.

También serán objeto de sesiones especiales el surcoreano Kim Jee-woon, con "Cobweb", o el brasileño Kleber Mendonca Filho, con "Retratos fantasmas".

Cannes seleccionó a cinco mujeres realizadoras el año pasado. Para esta edición supera esa cifra con Jessica Hausner, Kaouther Ben Hania, Justine Triet, Alice Rohrwacher, Catherine Breillat y Ramata-Toulaye Sy.

España, invitada de honor

Harrison "Indiana Jones" Ford, de 80 años, será objeto de un homenaje especial, y Pedro Almódovar también protagonizará un debate con el público tras la presentación especial de su mediometraje, "Strange way of life", una obra ambientada en el salvaje oeste y con transfondo gay. Lo acompañarán los dos protagonistas de la cinta, Ethan Hawke ("Los siete mercenarios") y el chileno Pedro Pascal ("The last of us").

Cannes homenajea a los veteranos, pero no pierde de vista la joven escena cinematográfica mundial.

Para saber "qué nos depara el cine en los próximos diez a veinte años, la cita es en mayo" en Cannes, aseveró la presidenta del certamen, Iris Knobloch.

Se proyectará por primera vez en Cannes un filme de Mongolia, "If only I could hibernate", de Zoljargal Purevdash.

Del lado latinoamericano solo hay un autor brasileño que compite por el máximo galardón, Karim Ainouz, con "Firebrand".

Otros realizadores en distintas categorías son el argentino Rodrigo Moreno, con "Los delincuentes", los brasileños João Salaviza y Renée Nader Messora, con "Crowra", y el chileno Felipe Gálvez, con "Los colonos".

También habrá espacio para las series televisivas, con "The Idol", de Sam Levinson.

Por la glamurosa alfombra roja del certamen pasarán Julianne Moore y Natalie Portman, que protagonizan la última película de Todd Haynes ("I'm not There").

El estreno de la película de Wes Anderson, "Asteroid City", promete ser espectacular, con una larga lista de estrellas: Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlet Johansson, Steve Carell...

España es por otra parte la invitada de honor del mercado cinematográfico que se organiza en paralelo al festival. Es el segundo país en recibir esa invitación, después de India.

El mercado de Cannes es el más importante del mundo, con más de 12.500 acreditados y 4.000 proyecciones previstas en 33 lugares de la ciudad.

El presidente del jurado del festival es el sueco Ruben Ostlund, que el año pasado ganó la Palma de Oro con la satírica "El triángulo de la tristeza" (y otra Palma en 2017 con "The Square").

El drama histórico interpretado por la propia Maïwenn y Johnny Depp inaugurará el martes 16 de mayo la 76ª edición de la muestra francesa.

Maïwenn Le Besco y cinco mujeres van por la Palma de Oro

Jeanne du Barry, sexto largometraje de la directora francesa Maïwenn, se exhibirá en el Grand Théâtre Lumière, después de la ceremonia de apertura retransmitida en directo por France Télévisions y Brut.

En su nueva película, que se estrenará el mismo 16 de mayo en los cines franceses, la propia Maïwenn interpreta al personaje protagónico del mismo nombre con un elenco que se completa con Johnny Depp, Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory e India Hair. El film narra el ascenso y la caída de Jeanne Vaubernier, una joven de clase trabajadora hambrienta de cultura y placer que usa su inteligencia y encanto para subir los peldaños de la escala social uno por uno. Se convierte así en la favorita del rey Luis XV que, desconociendo su condición de cortesana, recupera a través de ella su apetito por la vida y se enamoran perdidamente. Contra todo decoro y etiqueta, Jeanne se muda a Versalles, donde su llegada escandaliza a la corte...

Directora, guionista, actriz y productora, Maïwenn dirigió su primer largometraje, Pardonnez-moi, en 2006. En 2011, ganó el Premio del Jurado de Cannes con Polisse. Cuatro años más tarde, regresó a la Sección Oficial con My King, que le valió a Emmanuelle Bercot el premio a la Mejor Actriz. Aún no se informó, pero Jeanne du Barry podría exhibirse dentro de la Competencia Oficial.

La lista

"Club Zero" de Jessica Hausner

La directora austriaca de "Little Joe" cuenta la historia de una maestra que acepta un trabajo en una escuela de élite y forma un fuerte vínculo con cinco estudiantes.

"The zone of interest" de Jonathan Glazer

El cineasta británico adapta una novela del conocido autor inglés Martin Amis, que narra una historia ambientada en Auschwitz.

"Fallen Leaves" de Aki Kaurismaki

El finlandés, autor de "El Havre", cuenta la relación entre una dependiente y trabajador de un taller de limpieza.

"Les filles d'Olfa" de Kaouther Ben Hania

La tunecina presenta un filme "en el límite del ensayo", según el delegado general del festival, Thierry Frémaux. En 2017, su cinta "Beauty and the dogs", sobre la violencia machista, fue presentada en Una Cierta Mirada.

"Asteroid City" de Wes Anderson

El director estadounidense traerá de nuevo una multitud de estrellas a la alfombra roja de Cannes. Adrien Brody, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Margot Robbie y Tom Hanks, entre otros, protagonizan este filme, rodado en España, en el que padres y estudiantes se reúnen en una enigmática ciudad.

"Anatomie d'une chute" de Justine Triet

La francesa Triet ("Sibyl") cuenta la historia de una mujer acusada del asesinato de su marido. La alemana Sandra Hüller, que sorprendió en Cannes en 2016 con "Toni Erdmann", encarna a la protagonista.

"Monster" de Hirokazu Kore-eda

El autor de "Un asunto de familia" vuelve a rodar en su país natal tras grabar en Francia y en Corea ("Broker", en competición el año pasado). Esta vez relata la historia de unos niños en una escuela, donde estalla un incidente.

"El sol del futuro" de Nanni Moretti

El veterano cineasta italiano vuelve a la Croisette, tras competir con "Tres pisos" hace dos años, con una cinta sobre "cine, circo y los años 50".

"La Chimera" de Alice Rohrwacher

Después de competir con "Lazzaro feliz", la directora italiana dirige a un Josh O'Connor casi irreconocible en el papel de un joven arqueólogo relacionado con un grupo de saqueadores en la Italia de los años 80.

"About dry grasses" de Nuri Bilge Ceylan

El cineasta turco fue Palma de Oro en 2014 con "Sueño de invierno". Su nueva película narra la historia de un profesor que debe enfrentarse a acusaciones de acoso sexual.

"L'été dernier" de Catherine Breillat

Diez años después de su última película, "Abus de faiblesse", y graves problemas de salud, la controvertida directora francesa vuelve con la historia de una madre de familia que vive una historia amorosa con su yerno.

"La passion de Dodin Bouffant" de Tran Anh Hung

Este director de origen vietnamita fue Cámara de Oro en Cannes en 1993 con "El olor de la papaya verde". Su nueva película, ambientada a finales del siglo XIX, narra la relación entre Eugenie, una reputada cocinera, y Dodin, el gourmet para quien ha trabajado durante los últimos 20 años.

"Rapito" de Marco Bellocchio

Palma de Oro de honor en 2021, el director italiano, autor de "Traidor", tiene la posibilidad a sus 83 de años de llevarse el máximo galardón con "Rapito", basada en la historia real de Edgardo Mortora, un niño judío de 6 años secuestrado y convertido a la fuerza al catolicismo por la Iglesia en el siglo XIX.

"May/December" de Todd Haynes

El estadounidense repite en Cannes con una de sus actrices fetiche, Julianne Moore, que protagoniza junto a Natalie Portman un drama en torno a una pareja con una importante diferencia de edad.

"Firebrand" de Karim Ainouz

El realizador brasileño logró el premio de la sección Una Cierta Mirada en 2019 con "La vida invisible de Eurídice Gusmão", y esta vez presentará una película de época con Jude Law en el elenco.

"The Old oak" de Ken Loach

A sus 86 años, el veterano director británico parecía haber dicho adiós al cine, o al menos eso dijo el año pasado. Pero vuelve a la competición oficial con un drama social y realista, muy a su estilo, ambientado en el noreste de Inglaterra, sobre el encuentro entre el propietario de un pub y una refugiada siria.

"Banel et Adama" de Ramata-Toulaye Sy

Joven directora senegalesa, Ramata-Toulaye Sy entra directamente en la competición con su primera película, sobre una joven pareja que se enfrenta a la desaprobación de su aldea.

"Perfect days" de Win Wenders

El veterano autor alemán, ganador de la Palma de Oro con "Paris, Texas" en 1984, vuelve con una película en tres dimensiones, ambientada en baños públicos en Japón.

"Jeunesse" de Wang Bing

El gran documentalista chino está doblemente presente en Cannes, con "Jeunesse" en liza por la Palma de Oro, y con "Man in black" en las Sesiones Especiales.