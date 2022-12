La historia no contada del hombre que mató a Jeffrey Dahmer: ¿qué pasó en la cárcel?

En una jugada del destino, el despiadado asesino serial que infundó el terror durante 13 años, matando de la forma más infame a 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991, corrió la misma suerte que sus víctimas, mientras cumplía cadena perpetua en una prisión de Wisconsin. Pero, ¿qué pasó con el hombre que lo asesinó?

Apodado el "Caníbal de Milwaukee", Jeffrey Dahmer es considerado uno de los asesinos seriales más peligrosos y macabros en la historia criminal de los Estados Unidos. El nivel de maldad con la que asesinó a sus víctimas, incluyendo el desmembramiento de los cuerpos y la práctica de la necrofilia, han sido objeto de innumerables textos, estudios científicos y puestas en escena.

La última ha sido la serie de Netflix, titulada "Dahmer: La historia de Jeffrey Dahmer", dirigida por Ryan Murphy, la cual ha causado un vendaval de opiniones encontradas, estrellándose con el rechazo de las familias de las víctimas que consideran que la serie “romantiza” al asesino y expone con crudeza extrema la forma en que fueron asesinadas las víctimas, abandonando el verdadero argumento sobre el miedo y el dolor de aquellos hombres.

Dahmer resultó ser un asesino salvaje que tenía una debilidad por hombres jóvenes, a los que conocía en bares, invitaba a su casa y después mataba, para luego desmembrarlos y cometer los más bajos fetiches con los cuerpos.

A lo largo de los años, muchos se han preguntado cómo fue que Dahmer pasó tanto tiempo matando sin que fuera arrestado por la policía. Y es que durante la década de los 80' el estigma y la discriminación hacia las personas homosexuales y afrodescendientes fue un factor para que el asesino serial contara con el tiempo suficiente para perpetrar su ola de crímenes.

A pesar de las deficiencias de la policía, Jeffrey Dahmer fue capturado y después de pasar por un juicio, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de 16 hombres. No obstante, en prisión se encontró con su némesis, un hombre llamado Christopher Scarver.

¿Quién fue Christopher Scarver?

De acuerdo a los reportes de aquella época, Scarver fue un hombre con una vida complicada, marcada por los problemas con las drogas y el alcohol. En 1990, Christopher Scarver trabajaba como carpintero y le había exigido a su superior, Steve Lohman, un dinero que supuestamente le debían, pero Lohman tan solo le dio 15 dólares. La respuesta de Scarver fue matarlo de un disparo en la cabeza, lo que le trajo como consecuencia una condena de cadena perpetua en la Correccional de Columbia, la misma a la que dos años después iría Dahmer.

Los informes apuntan a que Scarver asesinó a Dahmer cuando él y otro recluso llamado Jesse Anderson se quedaron a solas para limpiar el gimnasio. Estando en el lugar y sin "aparente" vigilancia de los guardias, Scarver atacó a Dahmer con una barra de metal, provocándole la muerte a causa de los severos golpes. Durante el ataque, Anderson también corrió la misma suerte que el asesino serial, pues Scarver también lo mató a punta de golpes.

“Creo que los funcionarios tuvieron algo que ver con lo que sucedió”, expresó el asesino aludiendo a la ‘coincidencia’ de que desaparecieran poco antes de los hechos. Estos dos asesinatos le supusieron a Scarver dos nuevas condenas a cadena perpetua.

Lo que condujo a Christopher Scarver a terminar con la vida de Jeffrey Dahmer es una incógnita, pero varios diarios especularon entonces con algunas posibles causas. Varios medios defendieron que las víctimas le empujaron y se burlaron de él. The New York Times confirmó que Scarver estaba tomando antipsicóticos durante su estancia en prisión y Associated Press publicó una declaración del asesino justificando los dos asesinatos como un pedido de Dios.

Después de matar a Dahmer y a Anderson, y ser condenado a dos cadenas perpetuas adicionales a la que ya tenía, Scarver ha estado encarcelado en el Centro Correccional Centennial de Canon City, en Colorado, a más de 1,700 kilómetros del lugar en el que terminó con la vida de un temido asesino en serie cuyos horrores están más de actualidad que nunca. De él se tienen pocos detalles, pero se sabe que en 2015 publicó un poemario titulado God Seed y que envía cartas a su hijo de 27 años.

*Con información de As.com*