Jennifer Garner revela las razones por la que dejó de ponerse bótox

La actriz Jennifer Garner, protagonista de cintas como Daredevil, Elektra, Si tu viera 30, entre otras, concedió una entrevista para la revista 'Harpers Bazaar' en la que se sinceró sobre los retoques estéticos que se ha hecho a lo largo de su vida.

En la entrevista, Garner lanzó una dura crítica a la sociedad actual, dado que la intérprete estadounidense considera que está "obsesionada" con la belleza y el cuidado físico, y que puede llegar a ser perjudicial para muchas personas.

"No creas que tienes 37 años y necesitas inyectarte la cara. No necesitas usar tanto maquillaje", señaló la reconocida actriz de Hollywood. "Mi consejo de belleza es siempre el mismo: mírate menos en el espejo, obsesiónate menos y mira al resto del mundo para ver en qué podrías estar usando tu tiempo".

"Todos nos miramos a la cara más de lo que solía hacerlo la gente, y eso no te hace ningún bien", agregó. Respecto a los retoques estéticos, Jennifer Garner ha mostrado su rechazo, pese a que admitió haberse realizado varios tratamientos de bótox anteriormente.

"Me he puesto bótox unas cuantas veces y no me gusta. No quiero una cara congelada, ha asegurado Jennifer Garner, quien anima a la gente joven a cuidar su piel de manera natural. "A los 20 años no te importa el aspecto que tendrás a los 50, pero algún día te pasará".

A pesar de haberse puesto inyecciones de bótox hace un tiempo, ahora prefiere algo más natural. “Mi filosofía del cabello es la misma con la que tomo el maquillaje, que es que si te cuidas la piel y el cabello, te puedes sentir bien sin necesidad de agregar algo muy drástico. Mientras más crezco, probablemente necesito más máscara de pestañas o retocar mi raíz, pero no lo tengo que hacer, porque sé que mi piel y mi cabello están más fuertes que nunca”, admite.