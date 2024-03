¡Lo enseño 'casi' todo! John Cena apareció completamente desnudo en los Oscar

Hasta Margot Robbie quedó sin aliento cuando John Cena irrumpió sobre el escenario de los Oscar completamente desnudo y tapándose sus partes íntimas con un sobre. La épica imagen fue uno de los momentos más comentados en redes durante la gala de los premios de la Academia.

Mientras se preparaba para presentar el premio a mejor vestuario, el comediante Jimmy Kimmel señaló que habían pasado 50 años desde que David Niven fue interrumpido en el escenario de los Óscar. De pronto, un intruso apareció detrás de él.

"¿Se imaginan que un hombre desnudo cruzara el escenario hoy?", preguntó Kimmel tres veces, antes de que un tímido John Cena asomara la cabeza por el plató.

"He cambiado de opinión… No quiero correr desnudo. No me siento bien haciéndolo. Este es un evento elegante, debería darte vergüenza proponer una broma de tan mal gusto". Kimmel se defendió afirmando que iba a ser algo "divertido", pero Cena le respondió: "El cuerpo de un hombre no es una broma". El presentador ha contraatacado recordándole a Cena que solía hacer lucha libre desnudo, y entonces este ha puntualizado que usaba pantalones cortos.

Fue tras esto cuando John Cena salió y protagonizó ese desnudo integral que se ha hecho viral en todo el mundo, ataviado solo con el sobre con el que otorgaría la estatuilla al mejor diseño de vestuario para la película Pobres criaturas en esta ya icónica 96ª edición de los Premios Oscar.

Pero, ¿qué había detrás de este desnudo? El objetivo del exluchador con todo este asunto, como más tarde explicó, era la de protagonizar un acto protestas para reivindicar los derechos de los homosexuales durante el certamen. No obstante, Cena también quiso homenajear a otro desnudo mítico en los Premios Oscar, el que se vivió en 1974 de la mano de Robert Opel, que también apareció en el escenario de los premios completamente desnudo, corriendo en un momento en el que por aquel entonces presentador del evento, David Niven, presentaba a una de las eminencias de Hollywood, Elizabeth Taylor.

Todos se quedaron completamente perplejos al ver a Robert Opel, uno de los fotógrafos acreditados en aquella gala, completamente desnudo y haciendo el símbolo de la paz con su mano izquierda, imagen que quedó inmortalizada para los restos como una de las situaciones más sorprendentes de la historia de los premios.

Para aquellos que se lo estén preguntando: realmente estaba completamente sin ropa, y tuvo que esperar de pie a que alguien le cubriera con lo que parecía una cortina del escenario cuando se terminó la emisión.

El actor de 'Barbie' y 'El pacificador' y luchador profesional John Cena ha protagonizado uno de los momentos más virales de los #Oscars, cuando salió a entregar el premio a Mejor vestuario a 'Pobres criaturas' completamente desnudo https://t.co/qnhOcLznOc pic.twitter.com/7iTQ3ZFKRr — EL PAÍS (@el_pais) 11 de marzo de 2024

JOHN CENA pasó de estar desnudo a ponerse un vestidazo.



Aquí el detrás de cámaras de uno de los momentos más comentados de la gala. #Oscarspic.twitter.com/I3qRHkvwsg — Carla ❁ (@shannonlada) 11 de marzo de 2024

Todos hablan de que esta es una humillación para John Cena, pero el que se siente humillado es mi trasero y todo mi cuerpo en general hahaha pic.twitter.com/zvPjFnkPxp — Quill (@SupremeQuill) 11 de marzo de 2024