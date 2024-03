Oscar 2024 | Los mayores escándalos en la historia de los premios de la Academia

La gala de premiación más importante para la industria cinematográfica a nivel mundial ha llegado y con ella se abren las apuestas sobre los posibles ganadores en las principales categorías y por la posibilidad de que Oppenheimer se convierta en la película más premiada desbancando a Titanic, Ben Hur y el Señor de los Anillo: el retorno del rey, todas con 11 estatuillas. Sin embargo, los Oscar no siempre ha sido un escenario únicamente para reconocer lo mejor del séptimo arte. A lo largo de los 95 años desde la primera edición celebrada en 1929, la gala ha estado cargada de polémica que han generado desde sorpresa hasta verdadera indignación. A continuación, te compartimos los mayores escándalos que han marcado la historia de los premios de la Academia.

Primera ‘negra’ premiada con el Oscar

La doceava edición de los premios realizada en 1940 marcó un antes y un después en la historia de los Oscar, puesto que fue la primera vez que la Academia premió a una actriz afroamericana. La protagonista fue Hattie McDaniel, quien se llevó la estatuilla a 'Mejor Actriz de reparto' por su papel secundario en el clásico romántico Lo que el viento se llevó. Sin embargo, dado que, por entonces, la Academia mantenía estrictas normas de segregación racial en la que ni siquiera invitaban a actrices y actores negros a la premiación, a McDaniel se le asignó un asiento en una pequeña mesa lejos de sus coprotagonistas.

La controversia no se detuvo allí. La forma alabadora en que Lo que el viento se llevó abordó la temática de la esclavitud, y la desaparición de la estatuilla de McDaniel tras su muerte, añadieron un manto de misterio y escándalo alrededor de este reconocimiento. Estos eventos contribuyeron a forjar una ceremonia rodeada de tensiones raciales y suspicacias.

El beso de Angelina Jolie y su hermano

En la entrega de los Oscar del año 2000, Angelina Jolie y su hermano James Haven protagonizaron un momento ultra polémico que acaparó los principales titulares de la prensa internacional. Durante la gala, ambos se mostraron inusualmente cariñosos desde sus asientos. Pero la situación alcanzó un punto culminante cuando, tras recibir una estatuilla por su actuación en Inocencia Interrumpida, lo primero que hizo Jolie en su discurso fue afirmar que estaba “tan enamorada de mi hermano en ese momento”, lo que se intensificó aún más cuando fueron fotografiados dándose un beso en la boca momentos después en el salón. Este gesto provocó amplias especulaciones y controversias en los medios globales.

Años después, Haven diría en una entrevista para la revista People que aquel incidente fue un acontecimiento extraordinario, pero ampliamente malinterpretado, disipando así las dudas surgidas en torno a la naturaleza de su relación con su hermana.

El beso ‘no consentido’ de Adrien Brody y Halle Berry

En el 2003 en la 75a gala de los premios de la Academia, la emoción por haber sido galardonado con el Oscar a Mejor Actor por su impecable papel en El Pianista parece haber traicionado a Adrien Brody quien protagonizó uno de los momentos más épicos de la gala. Halle Berry, la actriz de Gatubela era la encargada de anunciar a los nominados y al ganador de la categoría de Mejor Actor Protagónico durante la gala. Al anunciar a Brody, el actor, que entonces tenía 29 años, se apresuró al escenario y, al recibir el premio por su actuación en El Pianista, besó apasionadamente a Berry, de entonces 37. Si bien el atrevido gesto fue improvisado y tomó por sorpresa a la actriz y al público en general, se llegó a pensar que fue planeado, ya que ella le correspondió abrazándolo.

Sin embargo, años después, Berry expresó su descontento por haberla besado sin su consentimiento. “Como estuve en la misma posición el año anterior, el sentir que estás fuera de tu cuerpo, simplemente le seguí el puto rollo”, dijo en 2017. “Pero yo pensaba: ¿qué demonios está pasando ahora mismo?”.

Un hombre desnudo se robó el show

Un acontecimiento emblemático e inverosímil ocurrió durante la ceremonia de los Oscars de 1974, cuando un hombre completamente desnudo irrumpió en el escenario justo antes de que el actor David Niven introdujera a Elizabeth Taylor. El intruso impúdico, cruzó el escenario haciendo el símbolo de la paz, ante la mirada atónita de los presentes y la audiencia. Sin dejarse intimidar, el icónico actor hizo un comentario sarcástico sobre el acto. “¿No es fascinante pensar que probablemente la única risa que ese hombre obtendrá en su vida es desnudándose y mostrando sus defectos?”, dijo ganándose así las risas de la audiencia. Posteriormente se conoció que el nudista era Robert Opel, un fotógrafo y artista conocido por sus performances. Aparentemente, Opel había conseguido evadir la seguridad de los Oscars y logró dejar huella en los premios con aquel acto de protesta inolvidable.

El rechazo de Marlon Brando a su Oscar

En 1973, en la 45a edición de los Oscar, el aclamado actor Marlon Brando creó uno de los momentos más icónicos de la premiación al rehusarse a aceptar su estatuilla a Mejor Actor Protagónico por su legendaria actuación en El Padrino. Este acto de desaire no se debió a una ausencia casual, sino a una decisión deliberada de protesta, para la cual Brando eligió no presentarse en la ceremonia.

En su lugar, envió a Sacheen Littlefeather, una nativa americana activista de derechos civiles de los indígenas estadounidenses, quien explicó ante una audiencia sorprendida que Brando rechazaba el premio en repudio a la representación de los nativos americanos en Hollywood. Esta acción no solo fue un gesto de boicot, sino también una plataforma para visibilizar una causa social.

¡La La Land no era la ganadora!

En momento más esperado de la 89ª edición de los Oscar, sin duda era la entrega del galardón a la mejor película del año que se la disputaban codo a codo La La Land y Moonlight. Los presentadores Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaron con efusividad a La La Land como la ganadora. La emoción se apoderó de todo el elenco de la película escrita y dirigida Damien Chazelle quienes subieron al escenario a recibir la estatuilla.

Tras el discurso de agradecimiento de, por lo menos, tres miembros de la cinta, se produjo un momento de caos cuando representantes de la Academia se acercaron a ellos para corregir el error, revelando que se había entregado el sobre equivocado a Beatty y Dunaway. Este incidente provocó una interrupción inesperada, mientras los verdaderos ganadores estaban a punto de ser revelados. Finalmente, en medio de la sorpresa y la incredulidad general, fue el productor de La La Land, Jordan Horowitz, quien tomó la iniciativa para aclarar la situación, anunciando que Moonlight era el auténtico ganador a Mejor Película. Este momento impactante marcó uno de los finales más inesperados en la historia de los premios Oscar.

El bofetón de Will Smith a Chris Rock

En esta lista no podía falta el gaznatón de la vergüenza protagonizado por Will Smith en la gala de 2022. El denominado ‘Príncipe del Rap’ perdió los estribos ante los comentarios burlescos de Chris Rock sobre la alopecia que padece su esposa, Jada Pinkett-Smith, opacando su triunfo al galardón como Mejor Actor en el filme El Método Williams, siendo además de todo vetado por La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, por lo que en 10 años no será invitado ni podrá ganar un galardón. Fue uno de los pocos que obtuvieron este castigo, como Harvey Weinstein.