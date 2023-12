Julián Gil arremete contra Marjorie de Sousa tras ver a su hijo en televisión y la actriz le responde

Desde que el actor argentino y la actriz venezolana anunciaron su separación en 2017, apenas tres meses después del nacimiento de su hijo Matías, la expareja ha estado envuelta en una fuerte polémica con acusaciones de ambos lados y las constantes denuncias del actor por no poder ver a su hijo. Ahora, la pelea escaló a un nuevo nivel tras el debut del niño de 6 años en televisión.

Resulta que la actriz venezolana Marjorie de Sousa, apareció el pasado viernes con su hijo Matías en un programa de la cadena Televisa, para cantar el villancico «Regalo de Amor y Paz» como parte de un medley de estreno que la actriz grabó con el niño para celebrar la época navideña y que marca el debut artístico del niño.

Sin embargo, lejos de sentirse emocionado, Julián Gil arremetió fuertemente contra su expareja por privarlo de ver a su hijo y tener que enterarse de sus logros a través de las redes sociales.

"¿Regalo de Amor y Paz? Ojalá fuera así y no sólo de dientes para afuera. Qué mejor regalo de amor y paz que dejar a un hijo conocer a su padre y viceversa. Hoy después de casi 7 años, pude al igual que miles de ustedes tener un “poquito” de mi hijo. Después de un tiempo de no poder verlo ni en redes sociales porque no se sacaba su rostro, ahora hizo su debut en la televisión", escribió el actor en un extenso mensaje en su cuenta de Instagram.

Gil mostró su impotencia e indignación con la actitud de Marjorie de Sousa a quien le reclama que desde que el niño nació no le ha permitido verlo ni mucho menos convivir con él, una situación que ha sido expuesta públicamente por el argentino desde hace varios años.

"Gracias a la gente que me etiquetó en los videos, pude verlo. Sí debo de confesar la impotencia, rabia y absoluta tristeza que me generó este hecho. Y es que sigo sin entender cómo se sigue siendo cómplice de algo que en lo absoluto debería de ser normalizado, que es arrebatarle el DERECHO a un padre o madre de paternar o maternar. NO estoy muerto y mi hijo tiene derecho de saber quién es su papá”, sentenció.

La publicación del actor generó una avalancha de críticas contra Marjorie de Sousa que no se quedó callada y respondió contundentemente diciendo que "muchas de esas lágrimas son de cocodrilo".

“Señora no crea en lo que ve en redes o en algunos medios. Le digo algo, muchas lágrimas son de cocodrilo cuando la realidad es otra tan diferente. Dios te bendiga, te amo”, contestó de Sousa a una cibernauta.

Celebridades como Sebastián Rulli, Karla Monroig, Ana Brenda Contreras, Grettell Valdez, Paulina Rubio, José Ron, Gerardo Bazúa, entre otros expresaron su apoyo a Gil, mientras que otras como Lorena Herrera y Michelle Galván aplaudieron el debut de Matías en televisión.

En octubre de 2020, luego de tres años de pleitos en los juzgados de México, el juez dictaminó otorgarle la patria potestad a la actriz venezolana, lo que ha complicado que el actor pueda ver a Matías.

"Como padre se me arrebataron todos mis derechos, se me quitó de forma turbulenta ante la ley la patria potestad… ¿Cómo podemos seguir viendo con buenos ojos y no levantar la voz ante un hecho así? ¿Sería tomado de igual forma, si fuera al revés, si a la madre se le arrebatara sin ninguna razón a su hijo? Somos miles de personas que sufrimos de Alienación Parental. Este es un verdadero mal de nuestra sociedad. Esto si es real y no debería ser algo normal", expresó.

*Con información de Univisión*