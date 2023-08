Kevin Spacey regresa a la pantalla grande tras superar escándalos sexuales

Cuando se creía que la carrera de Kevin Spacey había llegado a su fin tras enfrentar dos juicios por agresión sexual en contra de al menos 5 hombres, la industria cinematográfica parece haberle dado una segunda oportunidad, luego de ser declarado inocente de los cargos que se le imputaban.

Las acusaciones que se habían extendido por varios años, dañaron gravemente la imagen pública del ganador del Oscar en dos ocasiones, a tal grado que tuvo que abandonar uno de sus proyectos más icónicos de su carrera, "House of Cards" y posterior a eso, la industria hollywoodense terminó por darle la espalda. No obstante, un nuevo comienzo se ve en el horizonte de Spacey con el posible estreno de una nueva película.

En 2022 cuando Spacey enfrentaba una nueva demanda en el Reino Unido por delitos de agresión y abuso sexual a tres hombres, paralelamente se desarrollaba un filme independiente con el actor de Belleza Americana como protagonista, bajo el nombre de Control.

La cinta relata el amorío de la secretaria del interior británica (interpretada por Lauren Metcalfe) con el primer ministro encarnado por Mark Hampton. El personaje de Kevin Spacey se ve muy afectado por ello y busca vengarse de Metcalf, controlando el auto de la secretaria vía remota y causando una alucinante persecución por las calles de Londres.

Ahora, en una entrevista para Hollywood Reporter, el CEO de la productora TriCoast WorldWide, Strath Hamilton, responsable de este filme, aseguró que espera que Control sea llevado a los cines este diciembre, menos de cinco meses después de que Spacey haya sido absuelto de sus cargos.

No obstante, esta no es la única cinta que Spacey ya tiene contemplada. En 2021, comenzaron las grabaciones de Peter Five Eight, una cinta de suspenso que muestra el lado oscuro de una pacífica comunidad en las montañas.

Según las proyecciones de la productora responsable del proyecto, se espera que la película llegue a los cines este mismo año en el mes de agosto.

Al parecer, Spacey no sólo está listo para regresar al cine, sino también al teatro. Según fuentes del medio Daily Mail, el actor fue visto almorzando con el director Trevor Nunn, quien le habría ofrecido a Spacey encargarse de un teatro regional británico, debido a su experiencia en el mismo puesto con el Old Vic londinense. No obstante, fue en este contexto como director de teatro en el que Kevin se involucró con las personas que lo acusaron de abuso sexual, por lo que es probable que el renombrado actor se lo piense dos veces antes de aceptar un cargo de este tipo.

