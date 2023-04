Kim Kardashian quiere ser abogada a tiempo completo: 'Está dispuesta a dejar su reality show'

Kim Kardashian sorprendió a sus fanáticos al asegurar que renunciaría 'absolutamente' a su carrera en los reality shows para ser abogada 'a tiempo completo', una noticia que seguramente no le gustó mucho a su madre y manager Kris Jenner.

Durante un panel organizado por la revista Time, Kim Kardashian se sinceró cuando le preguntaron si alguna vez renunciaría a su carrera en los realitys. “Hay muchas cosas pasando en la televisión, quiero decir, hemos compartido nuestras vidas por tanto tiempo, pero creo que mis amigos y mi familia apreciamos mucho nuestro tiempo en privado”.

La celebrity dejó entrever que su tiempo en el programa que la hizo famosa está llegando a su fin. “Siempre bromeo con mi mamá, quien es mi manager y le digo, ‘Kim se está retirando y solo seré una abogada”, dijo y añadió, “Yo pasaría totalmente mi tiempo ejerciendo mi profesión, ya sea frente a las cámaras o fuera de ellas”.

Desde que el show ‘Keeping Up With The Kardashian’ hizo su gran debut en el 2007, la carrera de la familia Kardashian/Jenner explotó. La exitosa empresaria cuenta con una línea de ropa que lanzó en el 2019 ‘Skims’, además de su marca de maquillaje y cuidado de la piel ‘SKKN’.

No obstante, y a pesar de su estratosférico éxito, Kim mostró un profundo interés en el mundo del derecho en el 2017 cuando abogó por Alice Johnson, una prisionera que fue condenada en 1996 con ocho cargos derivado de una operación de tráfico de cocaína con sede en Memphis. Ella fue sentenciada a prisión perpetua en 1997.

Kim, dedicó su tiempo a tratar de liberar a Johnson, incluso llegando al punto de encontrarse con Donald Trump para conversar sobre la situación de Alice. Trump revocó la sentencia de Alice Johnson en 2018 y fue puesta en libertad.

Desde entonces, la celebridad ha abogado por otros convictos y aprobó el examen de "baby bar" en 2021.

Las actividades legales de Kim Kardashian siguen los pasos de su padre, Robert Kardashian, quien se hizo ampliamente conocido por ser miembro del equipo legal de O.J. de Simpson durante el juicio por asesinato de Nicole Brown y Ronald Goldman en 1995.

Kim también compartió durante el panel que el viaje para convertirse en abogada le ha abierto los ojos a que hay "mucho por hacer".