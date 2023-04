Fallece la doble de Kim Kardashian tras someterse a un aumento de glúteo

Christina Ashten Gourkani, una joven influencer y modelo de Onlyfans de 34 años, que ganó fama internacional a través de las redes sociales por su increíble parecido con Kim Kardashian falleció el pasado 20 de abril por complicaciones médicas luego de someterse a una cirugía estética. La modelo había gastado más de 25 mil dólares para obtener una figura igual a la empresaria del clan Kardashian.

Conocida en Onlyfans como Ashten Empire, la modelo comenzó a tener repercusión en el mundo artístico y en la industria del entretenimiento para adultos por tener un cuerpo exuberante, con pechos y glúteos de tallas fuera de lo normal. Su enorme parecido con Kim Kardashian la hizo ganar miles de seguidores en las redes sociales. La mujer estaba obsesionada con que su cuerpo fuera cada vez más voluptuoso y su rostro más parecido al de Kim.

Lamentablemente, fue esta obsesión la que la llevó a someterse a una cirugía de aumento de glúteos, misma que se complicó causándole un paro cardíaco y posteriormente, la muerte.

Sus familiares confirmaron su fallecimiento a través de GoFundMe, plataforma utilizada para recaudar fondos dirigidos a diversas causas.

"Nuestra familia recibió una llamada [que] ha destrozado completamente nuestro mundo [diciendo ¡Ashten se está muriendo!... Una llamada telefónica que instantáneamente rompió nuestro mundo y para siempre perseguirá a nuestra familia por el resto de nuestras vidas”, se lee en el comunicado emitido por los hermanos y padres de la modelo.

La familia de Gorkani además detalló que su trágica y repentina muerte están siendo investigados como un homicidio relacionado a un procedimiento estético que la hizo empeorar, por lo que no se descarta que haya una demanda en contra los cirujanos y el centro médico donde ocurrieron los hechos.

El parecido entre Kim Kardashian y Ashten Empire no solo era físico. También compartían el mismo signo zodiacal y cumplían años muy cerca la una de la otra. Mientras Kim es del 21 de octubre, Ashten cumplía al día siguiente, el 22. Además, en una entrevista para The Sun celebrada a principios de abril, la modelo teorizó que el parecido se debía a que sus padres compartían los mismos “orígenes étnicos”.

"La gente me dice que tengo un parecido asombroso con Kim Kardashian. Es una comparación que oigo casi todos los días cuando salgo en público... Me lo tomé como una oportunidad para conseguir mi propio look, que consistía en tener los pechos y el trasero más grandes, yendo más allá de lo que había hecho Kim", dijo Ashten.

Durante su vida, la modelo gastó más de 25 mil dólares entre operaciones de busto, glúteos, nariz, cintura, botox y una larga lista de retoques estéticos con el afán de transformar su cuerpo y que finalmente le llevaron a la muerte.