Laura Bozzo acusa a Belinda de malapaga: 'Se llevó 60 mil dólares en joyería y nunca pagó'

La presentadora peruana Laura Bozzo reveló que la intérprete mexicana Belinda, tiene una deuda de más de 60 mil dólares en joyas en Perú y le pide que pague, puesto que ella quedó como aval.

En una entrevista para la cadena Televisa, la polémica presentadora hizo un llamado para que la cantante de “Luz sin gravedad” pusiera fin a su adeudo, pues es ella quien recibe las notificaciones de pago, además de asegurar que la quiere mucho y piensa que todo es parte de un malentendido.

De acuerdo con sus declaraciones, la compra se dio hace algunos años cuando la ex de Christian Nodal visitó Perú para celebrar ahí su cumpleaños y Bozzo la recibió en grande, además de presentarle a una amiga joyera a quien le compró una cantidad importante de piezas, que según la conductora, todavía no paga.

“Yo la recomendé con una joyera amiga mía que le vendió fortunas en joyas y desgraciadamente pues tiene un saldo ahí y a mí me tienen loca como aval”, refirió en la entrevista y aseguró que no puede comunicarse directamente con ella, y es su asistente quien contesta todas las llamadas.

“No sé si ella sepa, pero si me encantaría que se solucionara porque yo a ella la amo con toda mi alma, soy su fan. Y estoy segura de que ella no tiene ni la menor idea de lo que está pasando (…) A mí me están cobrando ahora porque obviamente yo la avalé. Espero que ella se entere y lo resuelva porque yo sé que ella no debe de saber nada”, detalló.

Belinda frecuentemente se encuentra en el ojo del huracán por temas relacionados con el dinero. En el pasado el periodista mexicano Juan José Origel también destapó que la cantante se quedó con joyas del diseñador mexicano Daniel Espinosa que ascendían a más de 15 mil dólares en aquel entonces: “Mandó a hacer una colección de joyas, le entregaron todo y quedó debiendo un dineral”.

*Con información de www.notistarz.com*