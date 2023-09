'Le coqueteó, pero ella se asustó' | Miley Cyrus quiso tener algo con Ariana Grande

Miley Cyrus sigue revelando anécdotas de su vida hasta ahora desconocidas para sus seguidores, a través de la serie de TikTok "Used to be young". En el último episodio, la cantante confesó la vez en que quiso tener algo con Ariana Grande, pero terminó por asustar a la intérprete de "Problem".

Según contó Miley, todo sucedió en el año 2015 cuando ambas artistas se encontraban grabando el cover de Don’t Dream It’s Over, como parte de las Backyard Sessions de Cyrus. El video muestra a ambas artistas sentadas en sillones inflables vestidas con pijamas, interactuando de forma cómplice. Aquella química hizo que Miley sintiera algo más por la cantante de Seven Rings. Sin embargo, Ariana no estaba en la misma sintonía que su amiga, por lo que al parecer, terminó por asustarla.

“Estaba coqueteando con ella y ella estaba un poco asustada. ¡Nos estábamos divirtiendo!”, confiesa Miley en su programa de TikTok.

Pese a que las cosas en ese momento no se dieron como Cyrus quería, la amistad entre ambas se hizo mucho más fuerte y la intérprete de Midnight Sky aseguró que Ariana es una persona que siempre la apoyado en todos los momentos de su vida.

“Ariana es una verdadera amiga. Nunca ha habido un momento en el que le haya pedido que haga algo que fuera importante para mí y ella no haya cumplido, y lo mismo me pasó a mí con ella”.

Esta no es la primera vez que Miley Cyrus habla de su orientación sexual, ya en 2015 con 23 años aseguraba en una entrevista que se reconocía bisexual desde los 14 años y en 2021, poco tiempo después de divorciarse de Liam Hermsworth afirmó que "los penes le interesaban demasiado".

"Las tetas son más bonitas y majestuosas que un par de pelotas... Me atraen mucho sexualmente las mujeres".

Con apenas 13 años, Miley Cyrus alcanzó fama internacional con su personaje de Disney Channel, Hannah Montana (2006-2011). El triunfo inmediato de la serie, le otorgó numerosos premios y la llevó a firmar con Hollywood Records convirtiéndose en la artista más joven de la historia en debutar como número uno en el Billboard 200 de Estados Unidos, con la banda sonora de Hannah Montana (2006). Sin embargo, el personaje terminó por abrumarla debido a la presión de los medios y las redes sociales.