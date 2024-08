Comediante de Hollywood fallece atropellado en Los Ángeles por conductor que se dio a la fuga

Perry Kurtz, quien también brilló en sus apariciones en programas como The Tonight Show With Jay Leno y The Late Late Show With James Corden. Kurtz, de 73 años, falleció el 15 de agosto en Los Ángeles después de ser atropellado por un vehículo mientras cruzaba una calle en el barrio de Tarzana.

Te puede interesar: Murió la actriz Patti Yasutake, de 'Star Trek', tras una larga batalla contra el cáncer

Te puede interesar: Mujer murió al caer de un tercer piso mientras 'jugaba' con un amigo ¿Cómo pasó?

El accidente ocurrió en la intersección de Ventura Boulevard y Melvin Avenue, donde un Honda Civic arrolló al comediante y continuó su marcha sin detenerse ni ofrecer ayuda, en violación de la ley, según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles en un comunicado retomado por el Los Angeles Times. Los servicios de emergencia, que llegaron rápidamente al lugar, solo pudieron confirmar el fallecimiento de Kurtz, quien murió instantáneamente debido al impacto.

Las autoridades actuaron con celeridad y horas después del trágico incidente, arrestaron al presunto responsable, Nathon Jaimes, un joven de 18 años.

Jaimes había abandonado su vehículo a pocas cuadras del lugar del accidente y fue localizado en su domicilio. Aunque fue detenido bajo sospecha de homicidio vehicular y fuga, fue puesto en libertad provisional el 16 de agosto tras pagar una fianza de 30 mil dólares. El joven deberá presentarse ante la corte el 13 de septiembre para enfrentar los cargos.

¿Quién era Perry Kurts?

Kurtz, oriundo de Filadelfia, tuvo una carrera de más de cinco décadas en la comedia, comenzando en 1973 después de participar en un concurso de talentos en Nueva Jersey. Pronto se trasladó a San Francisco, donde cimentó su carrera y estableció una amistad cercana con el legendario comediante Robin Williams, con quien compartió escenarios como telonero.

La noticia de su fallecimiento ha conmovido profundamente a sus colegas, familiares y amigos. Hace solo unos días, Kurtz había realizado una actuación en Los Ángeles que fue muy bien recibida, y él mismo había compartido un video del evento en su perfil de Facebook. La comunidad del entretenimiento lamenta la pérdida de un artista que dedicó su vida a hacer reír a otros.