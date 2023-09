Video | Laura Bozzo renuncia a Gran Hermano VIP una hora después de haber entrado ¿Qué le pasó?

La cadena española Telecinco dio inicio a la octava edición de ‘Gran Hermano VIP’, el reality show donde un grupo de personas (en este caso famosos) conviven en una casa, totalmente aisladas y con cámaras vigilándolas las 24 horas del día. Durante las últimas semanas, previo al estreno, hubo mucha expectación por conocer la identidad de las celebridades y famosos que participarían del reality.

No obstante, nada más empezar el programa, los espectadores quedaron en shock con el intento de abandono por parte de uno de sus participantes. Hablamos de la reconocida Laura Bozzo, la presentadora peruana que cuenta con un gran bagaje en la televisión tanto en su natal Perú como en México y que ahora busca probar suerte en España. Tan solo sesenta minutos después de pisar Guadalix de la Sierra, lugar donde se desarrolla el reality, ha pedido dejar el concurso ante la sorpresa de sus compañeros.

Laura Bozzo brotó cuando descubrió la mecánica del concurso en esta octava edición. Y es que la producción de ‘Gran Hermano’ ha decidido dividir a los concursantes en dos grupos; unos vivirán con privilegios en la casa principal y otros en una cueva “en malas condiciones”. “¡Yo me voy! Quiero hablar con alguien del equipo”, anunció la televisiva poniendo el grito en el cielo.

“Esto no es lo que habíamos hablado. A mí no me hace falta esto”, le reclamó Laura Bozzo a la presentadora. Un enojo que logró apaciguarse gracias al resto de concursantes que intentaron por todos los medios que la peruana cambiara de opinión. Finalmente, la presentadora aceptó continuar su aventura después de que el italiano Michael Terlizzi se pusiera en su lugar.