¡Aún no lo perdona! Tom Brady y Gisele Bündchen siguen distanciados

La esbelta modelo que en su momento fue la mejor pagada de la historia, regresó a Florida luego de un viaje a Costa Rica. Sin embargo, Bündchen no regresará a la casa familiar en Tampa Bay, sino que se quedará instalada en Miami para estar cerca de sus hijos, lo que hace pensar que las cosas entre ella y la súper estrella de la NFL no se han arreglado. ¿Divorcio a la vista?

Según publica Page Six, una persona del entorno íntimo de la modelo dijo que “Gisele no ha vuelto con Tom. Ella voló de regreso a Florida para estar con sus hijos, pero no pretende ir a su casa en Tampa. Tom todavía guarda la esperanza de que se puedan reconciliar porque ambos ya han estado en esta misma situación antes y siempre que Gisele se calmaba terminaban reconciliados”.

Se cree que la supermodelo brasileña se quedará en Miami.

La prensa rosa asegura que esta última crisis del matrimonio estalló debido a la impactante decisión del mariscal de campo de los Buccaneers de no retirarse de la NFL.

“Ha habido problemas en el matrimonio por su decisión de no retirarse. Gisele siempre ha sido la que ha estado con los niños. Habían acordado que él se retiraría para centrarse en la familia, pero luego cambió de opinión” señaló una fuente cerca a la pareja.

Algunos medios sostienen que la pareja estaría en proceso de divorcio, ya que está sería la gota que derramó el vaso para Gisele. No obstante, la misma fuente confirmó a Page Six que estos rumores son sencillamente falsos.

La noticia llega después de que el mariscal de campo de los Buccaneers, de 45 años y considerado el mejor jugador de todos los tiempos del fútbol americano, se perdiera 11 días de entrenamiento en agosto. Y cuando se le preguntó por esas ausencias, Brady respondió: “Todo es personal, todo el mundo tiene diferentes situaciones con las que lidiar. Todos tenemos retos realmente únicos en nuestra vida. Yo tengo 45 años. Hay un montón de cosas que pasan”.

Bündchen, de 42 años, tiene dos hijos con Brady: Benjamin, de 12, y Vivian, de 9.

No es la primera vez que el matrimonio entra en crisis debido al trabajo del jugador de la NFL. Todo parece indicar que Brady le ha prometido a su esposa en varias ocasiones que se retirará, pero luego llega una temporada más y el quaterback termina rompiendo las promesas.

Ya en el mes de mayo, Bündchen realizó unas contundentes declaraciones en un reportaje de la revista Vogue británica: “No creo que las relaciones se den por sí solas; nunca es el cuento de hadas que la gente quiere creer. Se necesita trabajo para estar realmente en sintonía con alguien, especialmente después de tener hijos”, dijo. Y afirmó que el “enfoque” de Brady estaba en su carrera y que el suyo estaba “sobre todo en los niños”.

Pero luego de que Brady volviera a los entrenamientos, Bündchen [que durante muchos años fue la modelo mejor pagada de la historia] también ha vuelto a trabajar y actualmente protagoniza una nueva campaña de la marca de ropa Burberry. “Es casi como si Gisele dijera: ‘Bueno, si tú vas a seguir jugando, yo también’”, dijo una de las fuentes de Page Six, y consideró que ella “está resentida porque Tom sigue siendo la superestrella del fútbol”.