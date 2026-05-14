Príncipe Enrique y Meghan producirán película sobre Afganistán para Netflix

El príncipe Enrique, de 41 años, completó dos misiones de combate en Afganistán, como parte del Ejército británico, cuerpo en el cual llegó a alcanzar el rango de capitán.

Los Angeles, Estados Unidos/El príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle preparan la adaptación cinematográfica de la memoria sobre Afganistán "No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege", en el marco de su acuerdo con Netflix, informó este jueves el gigante del streaming.

El libro, escrito por el mayor británico Adam Jowett, aborda su trabajo al frente de una unidad de paracaidistas y rangers irlandeses reales encargada de defender el centro del distrito de Musa Qala, en Afganistán, en julio de 2006.

La pareja, distanciada de la casa real británica y residente en Estados Unidos, ha trabajado con Netflix desde 2020. Produjo el documental "Enrique & Meghan" y la serie "Con amor, Meghan", en la que la duquesa de Sussex aparece como una experta en tareas domésticas.

El año pasado, suscribieron un nuevo acuerdo con la plataforma, pero con condiciones más limitadas.

Enrique, hijo menor del monarca británico Carlos III, y su esposa Meghan Markle producirán la cinta junto a Tracy Ryerson, el jefe de contenidos de Archewell Productions, propiedad de la pareja, detalló Netflix en un comunicado a la AFP.

Matt Charman, nominado al Óscar por "Puente de espías" (2015), estará a cargo del guion.

El príncipe Enrique, de 41 años, completó dos misiones de combate en Afganistán, como parte del Ejército británico, cuerpo en el cual llegó a alcanzar el rango de capitán.

"No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege" fue publicado por primera vez en 2018.