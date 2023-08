¡Contra todo pronóstico! ‘Sound of Freedom’ supera en taquilla a Indiana Jones y Mission Impossible

La película 'Sound of Freedom' producida por el mexicano Eduardo Verástegui y protagonizada por Jim Caviezel ha sorprendido con su arrasador éxito, superando en taquilla a las nuevas entregas de las sagas Indiana Jones y Mission: Impossible.

Hasta el momento, Soun of Freedon ha generado hasta ahora $174 millones en la taquilla de los Estados Unidos desde su estreno el 4 de julio, reporta Deadline. Eso es más que lo generado por Indiana Jones and the Dial of Destiny $172.9 millones (estrenó el 30 de junio) y Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, $160.8 millones desde su estreno el 12 de julio.

A nivel mundial, la nueva película de Harrison Ford Dial of Destiny ha generado $375 millones, mientras que la nueva Mission Impossible protagonizada por Tom Cruise ya ha rebasado los $522 millones. En los próximos meses, esperan que Sound of Freedom pueda verse en cines de otros países.

Variety reporta que el presupuesto de producción de Sound of Freedom fue de unos $14.5 millones, en comparación con unos $300 millones para Dead Reckoning y Dial of Destiny, antes de invertir unos $100 million en el mercadeo de estas cintas.

Sound of Freedom está inspirada por la historia real de Tim Ballard, quien ayudó a rescatar a niños de una red de tráfico humano y explotación sexual en Colombia. Ballard —fundador de la organización Operation Underground Railroad, que rescata y ayuda a víctimas de trafico sexual— es interpretado en la película por Jim Caviezel, quien le dio vida a Jesús de Nazaret en la Pasión de Cristo.

Desde que se desarrolló, la película enfrentó múltiples dificultades. De hecho, el equipo de producción en algún momento pensó que el filme jamás sería distribuido a nivel comercial, debido al escabroso tema que trata.

"Desde hace 20 años hice este compromiso, esta promesa que le hice a Dios y a mis padres de usar mi vida, los talentos, todo lo que soy, en proyectos que tengan el potencial de entretener a la audiencia, pero también de hacer una diferencia en la vida de los demás porque el arte tiene ese poder", dijo Verástegui a People en Español.

"Cuando uno pelea solo contra este monstruo claro que te da miedo", añade el histrión mexicano.

Ahora los que tienen que tener miedo son los que están involucrados en este crimen. Yo espero que cuando incluso ellos vean la película se arrepientan de tanto mal que hacen. Los niños de Dios no están a la venta y por ellos tenemos que dar la vida".

