Raúl de Molina, presentador de ‘El Gordo y la Flaca’, fue hospitalizado de emergencia

Raúl de Molina, reconocido conductor de televisión de "El Gordo y la Flaca", vivió un alarmante episodio de salud que requirió su hospitalización de emergencia la semana pasada, poco después de regresar de unas vacaciones en África.

Lo que inicialmente parecía una indisposición menor rápidamente se convirtió en motivo de preocupación cuando el conductor experimentó escalofríos intensos, lo que llevó a que sus compañeros llamaran de inmediato a una ambulancia.

El conductor, conocido como "El Gordo", reveló que temió haber contraído malaria durante su reciente viaje a África, dado que esta enfermedad es común en algunas áreas del continente.

“Me empezaron a dar escalofríos en el cuerpo, me sentí tan mal que casi me desmayo, se preocuparon por mí, me cargaron, llamaron a toda la familia para dar la noticia y llevarme a un hospital cercano, me revisaron las enfermeras, me subió la presión arterial... me espanté porque pensé en la malaria”, compartió De Molina, refiriéndose al momento en que sus síntomas comenzaron a manifestarse.

Al llegar al hospital, los médicos realizaron una serie de pruebas exhaustivas para descartar la presencia de malaria. Afortunadamente, los resultados de los exámenes indicaron que la causa de su malestar no era la temida enfermedad, sino un episodio de hipertensión.

“Mientras me trataban, me hicieron todas estas pruebas y encontraron que todo estaba bien, todo salió bien”, explicó De Molina. Sin embargo, su preocupación no terminó ahí, ya que unos días después volvió a experimentar escalofríos, lo que lo llevó a regresar al hospital para ser reevaluado.

Durante el programa, su compañera y coanfitriona, Lili Estefan, también conocida como "La Flaca", habló sobre el angustiante momento, destacando la gravedad de la situación: "Ayer terminé siendo el chofer ambulancia de mi querido Raúl de Molina, alguien se dio cuenta de que él no estaba bien... se puso a llorar, las enfermeras se preocuparon y se sorprendieron de tu visita”.

Raúl de Molina había estado de vacaciones en Sudáfrica antes de que ocurriera este incidente. Su viaje incluyó visitas a lugares emblemáticos como Johannesburgo y Cape Town, además de un emocionante safari en Singita. El conductor compartió que, aunque disfrutó del viaje, no pudo evitar sentirse preocupado al regresar, especialmente debido a los síntomas que experimentó poco después.

Aunque la malaria fue la primera sospecha debido a su reciente estancia en África, la situación no fue tan grave como inicialmente se temió. La malaria es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados y puede presentar síntomas graves como fiebre alta, escalofríos y dolor muscular, entre otros. Sin embargo, los médicos determinaron que el malestar de De Molina se debía a un aumento en su presión arterial, algo que, aunque no tan peligroso como la malaria, también requiere atención médica.

Tras su hospitalización, De Molina se recupera y ha regresado al programa para compartir su experiencia con la audiencia. A pesar de la gravedad del episodio, el conductor está agradecido de que los estudios no revelaran ninguna enfermedad grave y ha expresado su intención de seguir cuidando su salud en el futuro.