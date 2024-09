Influencer intenta peligroso reto en un río lleno de cocodrilos y termina arrestado por irresponsable

Algunos de los casos más peculiares resaltan cuando las cosas acaban con un destino faltal, en el caso de Gerónimo 'Gero' Arias, un joven influencer fitness de San Luis, Argentina, las autoridades tuvieron que intervenir.

A lo largo de 2024, Arias se ha hecho conocido por sus desafíos físicos, que suelen consistir en realizar dominadas, una prueba de fuerza en la que se suspende de una barra para levantar su cuerpo usando solo los brazos. Sin embargo, su más reciente hazaña ha dejado a muchos cuestionando los límites del sensacionalismo en la era digital.

Arias, de apenas 20 años, se ha ganado una considerable base de seguidores, atraídos por su carisma y su destreza física. No obstante, su última proeza ha generado una ola de críticas. El joven decidió colgarse de un puente sobre el río Tárcoles en Costa Rica, un lugar conocido no solo por su impresionante paisaje, sino también por la presencia de cocodrilos que merodean sus aguas en busca de comida.

En un intento por capturar contenido emocionante para sus redes sociales, Arias realizó dominadas a escasos metros de estos peligrosos depredadores.

El arriesgado acto no pasó desapercibido para la fuerza pública costarricense, que intervino para detener a Arias antes de que su imprudencia terminara en tragedia.

A través de su cuenta de Instagram, el joven explicó que realizar dominadas sobre cocodrilos había sido un sueño para él, y aunque muchos lo criticaron por arriesgar su vida de esa manera, él defendió su decisión, argumentando que confiaba plenamente en su habilidad para no caer.

"Sinceramente nose si es que soy imprudente, irresponsable o inmaduro como dicen. Pero para mi no existe el riesgo, porque no veo como una posibilidad caerme, entiendo que la gente desde afuera no lo vea así, porque no tiene el control y la confianza que yo tengo en mis brazos. Pero si lo hago es porque se que no me caigo, igual gracias por preocuparse y por favor no lo repitan", escribió Arias en una publicación, donde también lamentó que la atención se enfocara más en sus actos peligrosos que en sus otros logros.

El incidente ha desatado un amplio debate sobre la responsabilidad y los límites que deberían imponerse en la creación de contenido para redes sociales. Aunque las acrobacias de Arias han sido elogiadas por su dedicación al fitness, la naturaleza extrema de sus desafíos ha suscitado preocupaciones acerca de la influencia que estos actos podrían tener en sus seguidores, especialmente en los más jóvenes.

A lo largo de su carrera como influencer, Arias ha experimentado varias situaciones peligrosas durante sus entrenamientos, incluyendo caídas que le han provocado lesiones, como golpes en la cabeza y manos despellejadas. Sin embargo, ninguna de sus experiencias anteriores había generado tanto revuelo como su intento de enfrentarse al río Tárcoles.