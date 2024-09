Fallece actor de la serie 'Dawson's Creek'; en 2019 había perdido las piernas en un terrible accidente

El mundo de la televisión lamenta la sensible pérdida de Obi Ndefo, un actor cuyo talento y espíritu de superación dejaron una huella indeleble. A los 51 años, Ndefo, conocido por su papel de Bodie Wells en Dawson's Creek, falleció, cinco años después de haber sufrido un accidente automovilístico que cambió su vida para siempre.

La noticia de su muerte fue confirmada por su hermana, quien expresó su dolor a través de las redes sociales: "Estoy desconsolada por la pérdida de mi hermano menor y sabiendo que finalmente está en paz", escribió en Instagram el 31 de agosto. Aunque la causa de su muerte no ha sido revelada, su partida ha dejado un vacío en quienes lo conocieron y admiraron.

La vida de Obi Ndefo dio un giro trágico en 2019, cuando fue atropellado por un conductor que iba a exceso de velocidad en una calle de Los Ángeles. El impacto fue devastador; Obi perdió ambas piernas por encima de la rodilla. Sin embargo, lo que podría haber sido un golpe fatal para muchos, se convirtió en un catalizador para la resiliencia y la renovación de Obi. Recordando ese día, dijo en una entrevista con NBC Los Ángeles: "Comencé a repetir: 'Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo', solo para mantener la calma".

Tras múltiples cirugías y una intensa rehabilitación, Ndefo no solo sobrevivió, sino que renació con una fuerza renovada. Equipado con prótesis y un espíritu indomable, continuó su carrera en la actuación y la escritura. En una entrevista de 2023, Obi reflexionó sobre su recuperación: "Casi muero y es un milagro que todavía esté vivo. Atribuyo mi rápida recuperación a mi amor y fascinación por los alimentos saludables", confesó en Meet The Biz With David Zimmerman.

El impacto de Obi en sus colegas también fue profundo. Katie Holmes, al enterarse de su fallecimiento, compartió un homenaje en sus redes sociales: "Fue maravilloso trabajar con él y era un hombre muy amable. Envío oraciones y gracia a su familia. Descanse en paz", escribió en sus Instagram Stories.

De igual manera, Mary-Margaret Humes, quien interpretó a Gale Leery en Dawson's Creek, expresó su tristeza: "Me resulta difícil concebir que nos hayas dejado, mi querida amiga. Siempre fuiste y siempre serás una luz brillante. Qué ejemplo de amor puro y tenacidad diste al enfrentar los desafíos de la vida en los últimos tiempos".

Nacido con una inclinación natural hacia las artes, Obi Ndefo encontró su vocación en la actuación, dejando una marca significativa en producciones como Stargate SG-1 y la icónica serie Dawson's Creek, donde interpretó al novio de Bessie Potter, hermana de Joey, personaje de Katie Holmes.

A lo largo de su carrera, Ndefo se destacó no solo por su habilidad actoral, sino por su carisma y la calidez humana que irradiaba tanto en el set como fuera de él.

Más allá de su trabajo en la televisión, Ndefo fue un escritor prolífico y un apasionado instructor de yoga, dedicando su tiempo a enseñar a niños excepcionalmente dotados con necesidades especiales. Su creatividad no se detuvo después del accidente; co-creó un programa titulado Juice Bar y apareció en un episodio de NCIS: Los Ángeles en 2021. En el momento de su fallecimiento, trabajaba en una serie titulada Dream Big, un nombre que reflejaba perfectamente su filosofía de vida.

El legado de Obi Ndefo es uno de coraje, pasión y creatividad. Su historia seguirá inspirando a aquellos que, como él, enfrentan la adversidad con una sonrisa y el deseo inquebrantable de seguir adelante.