'Rebel Moon' la nueva película de Netflix | ¿Una versión más sexual de Star Wars?

Si "Rebel Moon", la nueva película épica de ciencia ficción de Zack Snyder en Netflix, se siente como un filme de "La guerra de las galaxias" [Star Wars] es porque originalmente fue propuesta como tal. Desde sus humildes aldeanos en una galaxia lejana luchando contra poderosos señores imperiales que destruyen planetas hasta sus ardientes espadas y su título: las similitudes con la creación de George Lucas son evidentes.

Cuando Snyder propuso su historia a Lucasfilm hace una década y la idea no prosperó, el director continuó por su cuenta y creó su propio universo lleno de mitología, algo que él ahora ve como una enorme bendición. "Cuando quedó claro que esto no funcionaría, Deborah, mi esposa y socia de producción, me dijo 'es la mejor noticia que podías recibir'", recuerda Snyder.

"El proceso de crear este mundo, aunque ha sido agotador y requirió mucho tiempo, y realmente el nivel de detalle es una locura, me ha dado una gran recompensa", dijo el director de "300" y "Watchmen. Porque te da la capacidad de deconstruir los íconos de la ciencia ficción y los tópicos a los cuales estás acostumbrado".

El resultado es quizás el paso más audaz en la ya extremamente popular, y controvertida, carrera de Snyder, quien reinterpretó el clásico "Amanecer de los muertos", y ha revisado a queridos héroes como Superman y Batman en películas como "El hombre de acero" y "Liga de la justicia".

Rebel Moon es una rara apuesta de más de 160 millones de dólares a algo nuevo, en una era en que Hollywood depende cada vez más de marcas y franquicias establecidas, conocidas como "propiedad intelectual", o "IP" como lo llaman en inglés. "La espada con doble filo de la IP es que, por un lado, es conocido, todos saben lo que es", dijo Snyder. "Por otro, es conocido, todos saben lo que es", bromeó.

"El nuevo mundo de Zack"

"Rebel Moon - Parte 1: La niña del fuego" se estrena en Netflix el 22 de diciembre, con una segunda película prevista para abril. La primera parte, sigue los pasos de Kora (Sofia Boutella), una desconocida misteriosa que choca su nave espacial en el rincón más remoto del niverso y se encuentra defendiendo de las garras del tiránico imperio a los pacíficos aldeanos que la acogieron.

Ella y el ingenuo campesino Gunnar (Michiel Huisman) reúnen a un equipo de combatientes, desde aguerridos insurgentes hasta un engreído mercenario (Charlie Hunnam) que tiene una nave espacial rápida y que valora su propia seguridad y fortuna por encima del destino de la rebelión. Si algunos de estos personajes suenan familiares, miembros del elenco insisten en que están lejos, muy lejos, de cierta famosa galaxia.

"Creo que nadie mencionó las palabras 'guerra' y 'galaxias' en el set", dijo Ed Skrein, quien interpreta al villano almirante Atticus Noble. "Nunca lo mencionamos".

Snyder trabajó en contextos detallados para cada personaje, planeta e incluso los componentes de las naves espaciales. Los cineastas crearon tres lenguajes únicos para las varias culturas y credos de su universo.

"Desde el comienzo estaba muy claro para nosotros que Zack tenía todo este mundo y este universo que quería crear en mente, y en el que él había estado trabajando por décadas", dijo Huisman.

"Esto es un nuevo original. Este es el nuevo mundo de Zack".

"Peligro"

Si en algo Rebel Moon se diferencia de "La guerra de las galaxias" es en su tono más adulto, con el uso de más violencia y sexualidad. De hecho, una de las primeras escenas ocurre en un burdel. Estos temas tendrán aún más relevancia en una "versión del director" que se lanzará el próximo verano boreal.

"En la versión actual, se trata más de una textura de peligro, o un elemento exótico", dijo Snyder. "En la versión del director son más centrales y frontales. Realmente, es sobre eso que va la película".

Netflix anunció que están trabajando en un videojuego, una novela gráfica y una película animada sobre esta producción. La esperanza de Snyder es que la franquicia pueda expandirse y ganar vida propia, así como en el pasado lo hizo Lucas".

"Mi sueño para este proyecto es, por un lado, seguir la historia hasta el final. Es la principal cuestión que me motiva", afirmó. "Siento que hay todo un universo de cómics que me gustaría crear para este mundo", dijo Snyder. Y agregó: "Mi esperanza es que sea algo inagotable".