Sharone Stone confiesa que 'Bajos instintos' le costó la custodia de su hijo mayor

La reconocida actriz norteamericana recordó el costo emocional que tuvo que pagar a causa de su papel en la película "Bajos instintos" en 1992, luego que un juez le quitara la custodia de su hijo por considerarla no apta para cuidar a su hijo.

Aunque "Bajos instintos" fue uno de los papeles más recordados en la carrera de Sharon Stone y la convirtió en un sex symbol, tuvo también un inesperado precio en su vida personal. Sin duda, la actriz no imaginaba que protagonizar junto a Michael Douglas este guion con una alta carga erótica iba a costarle lo que más quería en la vida: la custodia de su hijo mayor Roan. Así lo ha recordado la artista, de 64 años, durante un episodio del podcast Table for Two with Bruce Bozzi (en iHeartMedia y Air Mail), donde habló de la factura que a la larga le pasó la cinta, que rodó en 1992. “Perdí la custodia de mi hijo” contó.

"Cuando el juez le preguntó a mi hijo, mi pequeño niño, '¿Sabes que tu madre hace películas de sexo?' Este tipo de abuso por parte del sistema, que cuestionaba qué tipo de madre era yo porque hice esa película".

Sharone Stone, que es madre de Quinn, de 16 años, Laird, de 17, y Roan, de 22, señaló que físicamente "le rompió el corazón" perder la custodia de su hijo.

"Terminé en la Clínica Mayo con taquicardia, reveló. "Me rompió el corazón".

Esta no es la primera vez que la actriz habla sobre las dificultades de trabajar en Basic Instinct . Stone habló con The New Yorker para una entrevista el año pasado en la que recordó cómo hacer la película "estaba pasando factura a todos".

"[Paul] Verhoeven [director] terminó en el hospital: se le rompió el seno paranasal y no podía dejar de sangrar por la nariz", dijo Stone. "Había una tremenda presión en ese set".

Ella continuó: "Ahora la gente camina mostrando sus penes en Netflix, pero, en los viejos tiempos, lo que estábamos haciendo era muy nuevo. Esta era una película para un estudio importante, y teníamos desnudez, sexo, homosexualidad, todo esto". cosas que, en mi época, rompían las normas".