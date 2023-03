'Tú no eres Shakira ni yo Piqué', Anuel le responde a Karol G

El ex de la Bichota lanzó recientemente el tema "Más rica que ayer", en el que hace alusión a la fallida relación sentimental que mantuvieron. Anuel además le tiró una indirecta a Karol G diciendo que ni ella es Shakira, ni él es Piqué.

La semana pasada Karol G lanzó su tan esperado tema junto a Shakira, TQG, en el que ambas colombianas lanzaban indirectas a sus respectivos ex, Anuel AA y Gerard Piqué. Tras el enorme éxito que ha tenido la canción, Anuel no se quedó atrás y lanzó su propio tema, Más Rica que Ayer, en el que parece responder a Karol G con varias frases picantes.

La canción del boricua se estrenó el pasado jueves bajo la producción de Mambo Kingz y DJ Luian y ya se encuentra entre una de las más escuchadas de las principales plataformas digitales de música.

Los fans de Anuel AA relacionaron la canción con Karol G porque en la letra habla sobre una expareja en la que él falló y, a pesar de los nuevos amores en sus vidas, no se pueden olvidar. “Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere’ sigo siendo el nene y me escribe’. Tírame el DM, no pa’ estar peleando. Tú no ere’ Shakira ni yo Piqué”.

"Bebecita estás más rica que ayer, te lo juro quiero volverte a ver, te lo juro que no te sabe querer, conmigo estás mejor que con él", dice en otro verso Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila del cantante.

TQG, el éxito de dos mujeres heridas

TQG había generado grandes expectativas desde principio de año, después de que Shakira lanzara su tiradera junto a Bizarrap. Sobre la colaboración, la Bichota aseguró: “Es un junte de dos mujeres que ha salido poderosísimo que yo me siento orgullosa. Hemos elevado el género femenino a otro nivel que hemos demostrado la grandeza de las cosas que podemos hacer”.