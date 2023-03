¿Un Bicho infiel? Influencer afirma haber tenido sexo con Cristiano Ronaldo

La modelo chilena Daniella Chávez ha provocado un sismo en las redes sociales tras revelar que tuvo un encuentro sexual con el astro portugués Cristiano Ronaldo. “Si alguien tiene sexo con otra persona que no es su pareja, pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones, ¿eso es infidelidad? ¿Entonces con #CristianoRonaldo somos infieles?, disparó Chavez, sembrando la polémica. Por si fuera poco, otra modelo venezolana también confesó haber tenido relaciones sexuales con el futbolista mientras se encontraba en una concentración con su selección.

Cristiano Ronaldo se ha vuelto tendencia en los últimos días y no por sus goles sino por un supuesto caso de infidelidad a su pareja Georgina Rodríguez con una modelo chilena.

El futbolista portugués del Al-Nassr salió al paso de esta versión que dio la modelo de Onlyfans Daniella Chávez, quien aseguró haber tenido una relación íntima con Cristiano Ronaldo.

“Si alguien tiene sexo con otra persona que no es su pareja, pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones, ¿eso es infidelidad? ¿Entonces con Cristiano Ronaldo somos infieles? Sólo fue sexo y con permiso por mi lado, ¡De él no! El sexo libre también existe. Tengo hasta video, pero no se puede subir porque es su privacidad y estamos sin ropa”, afirmó la modelo chilena.

El diario ‘Correo de Madeira’ encontró respuesta a esa versión de la modelo chilena. Un portavoz de CR7 sostuvo tajante que “esto es completamente falso y difamatorio”, calificando las declaraciones de Chávez como una estrategia para desestabilizar la relación del futbolista con su pareja, Georgina Rodríguez.

Una venezolana también dice que estuvo con el Bicho

Pero el caso de supuesta infidelidad no solo queda allí, ya que otra modelo también aseguró haber tenido un encuentro sexual con Cristiano Ronaldo. Se trata de la influencer y modelo venezolana Georgilaya quien cuenta con más de 180 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Según Georgilaya, El supuesto hecho habría ocurrido el 25 de marzo de 2022 en el hotel Swish Solverde de Vila Nova de Gaia, en el norte de Portugal, momento en que la selección lusa estaba concentrada en busca de la clasificación para el Mundial de Qatar.

"Cuando leí el mensaje, pensé que si iba allí, hablaríamos, nos conoceríamos mejor, tal vez podría tomarme más fotos", afirmó en declaraciones al diario inglés The Sun. "No creo que, en esa situación, tendría sexo. El caso es que sucedió. Fue consensuado de mi parte, pero a pesar de eso me sentí manipulada, por la notoriedad y el poder de Cristiano".

Además, Georgilaya insistió en que no fue ella quien lo buscó: "Fue Cristiano Ronaldo quien vino a mi habitación, no al revés" y pidió "empatía" ante los insultos "por tener poca ropa en mis fotos", dijo estar "atormentada" por lo sucedido y aseguró que no le interesa "la fama ni el dinero".

La venezolana cuenta que casi acaba separada también por esa aventura, y publica fotos con él en una concentración de la selección portuguesa intentando demostrar que se conocen, aunque en las imágenes no se aprecia nada más que un Cristiano amable haciéndose una foto con una aficionada.

Esta versión también fue desmentida por el portavoz de Cristiano Ronaldo, asegurando solo se tratan de patrañas con el único de fin de ganar fama acosta del futbolista.

Daniella Chávez ex Playboy confiesa haber tenido relaciones sexuales con Cristiano Ronaldo en una fecha previa al mundial de Qatar.

Hasta el momento, la única respuesta deCR7 fue “eso es completamente falso y difamatorio” pic.twitter.com/FKwfXuMrho — Susanita tiene un raton (@PosaTres) 4 de marzo de 2023