'Esta canción no la puede cantar un hetero': la polémica respuesta de Miguel Bosé a un joven cantante

El cantante español que en los últimos años ha sido más noticias por sus constantes polémicas que por su carrera artística ha vuelto a ser noticia por unas controversiales declaraciones.

El pasado 2 de marzo, estrenó el programa Cover Night, un reality español donde un grupo de aspirantes a cantantes participan interpretando famosos temas de la cultura popular y son evaluados por el equipo de jueces conformado por Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Chanel y Juan Magán.

Pues resulta que en la última gala, un concursante de nombre Daniel Norbert, interpretó “I Will Survive” de Gloria Gaynor, uno de los temas más icónicos de la música disco considerado un himno dentro de la cultura LGBTQ+.

Norbert reinterpretó el tema dándole un sonido más “sobrio”, pues además de cambiar la instrumentación por una más minimalista, la voz grave de Norbert distó mucho de lo que Gaynor creó en 1978. Estos cambios no fueron bien vistos por Miguel Bosé, quien despotricó contra el cantante argumentando que un hombre heterosexual no era capaz de cantar esta canción.

“Esta canción no la puede cantar un hetero; es una canción del patrimonio de la mujer y de la pluma. Tú tienes un aspecto demasiado straight (heterosexual)”, dijo el intérprete de clásicos como “Amante Bandido” y “Aire Soy”. “Hay que ser muy mariquita para decirlo bien”, mencionó Bosé citando una parte de la canción (”Walk out the door, just turn around now, cause you are not welcome anymore”).

Durante el show, estos comentarios causaron risas por parte de los jueces, el público y el mismo Daniel, sin embargo, la reacción fue diferente en las redes sociales. Algunas personas apoyaron las opiniones de Miguel Bosé, pero otras tantas las consideraron muy ofensivas, incluso hubo quienes afirmaron que Bosé sufre de "heterofobia".

“En esta canción tienes que proyectar un júbilo que parte de la reafirmación y el renacimiento”, “Primero me enfadé cuando escuché lo que dijo Bosé, pero tenía razón”, dicen algunos de los comentarios en el video.

El canal RTVE subió a su cuenta de TikTok la presentación de Nobert donde se puede apreciar que a los jueces no les gustó la interpretación de Daniel en sí no por su orientación sexual sino más bien por su habilidad vocal.

Desde que se desatara la pandemia del Covid-19, Miguel Bosé ha estado en el ojo de la tormenta por su posición negacionista acerca del virus. Esta postura ha hecho que en su natal España no se vea bien visto, e incluso su participación en el programa fue controversial. Recientemente, Miguel Bosé se presentó en el famoso talk show El Hormiguero, donde reiteró que no tiene intenciones de vacunarse y que la pandemia fue una exageración (si no es que hasta una conspiración gubernamental).