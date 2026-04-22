'Thelma y Louise' en el cartel oficial del Festival de cine de Cannes

Este año, el certamen, que irá del 12 al 23 de mayo, tendrá 21 producciones en competencia por la Palma de Oro, de las cuales 11 fueron hechas por cineastas que no han debutado nunca en el evento, junto a otros habituales como el reconocido director español Pedro Almodóvar.

París, Francia/Thelma y Louise, las heroínas del filme feminista del director Ridley Scott que protagonizaron Geena Davis y Susan Sarandon, serán los rostros del afiche oficial del 79º Festival de Cannes, revelado el martes.

La elección de la imagen llega "treinta y cinco años después del preestreno mundial de la película de Ridley Scott el 20 de mayo de 1991 en Cannes", recordó el prestigioso festival de cine en un comunicado.

El cartel, en blanco y negro, muestra a Louise, despreocupada con camiseta blanca sin mangas, y a Thelma con gafas de sol negras sobre la nariz y un revólver en su pantalón vaquero, sobre el Ford Thunderbird descapotable en el que huyen de la sociedad y de los hombres que las maltratan, en un intento de recuperar su libertad.

"Temas vanguardistas en 1991 atraviesan Thelma y Louise y resuenan todavía hoy fuertemente", destacó el Festival a propósito del largometraje considerado como "la primera cinta feminista de viaje por carretera".

Este año, el certamen, que irá del 12 al 23 de mayo, tendrá 21 producciones en competencia por la Palma de Oro, de las cuales 11 fueron hechas por cineastas que no han debutado nunca en el evento, junto a otros habituales como el reconocido director español Pedro Almodóvar.