Cuidado | Tom Hanks alerta sobre uso de su imagen para estafar con 'medicamento milagroso'

Tom Hanks, quien ha sido transparente sobre su batalla con la diabetes tipo 2, reveló el 29 de agosto a través de su cuenta de Instagram que estos anuncios están siendo generados por inteligencia artificial (IA), utilizando su nombre, rostro y voz para promocionar productos que él no respalda.

Te puede interesar: Actor de 'Call Me by Your Name' vende su camioneta porque no puede pagar la gasolina

Te puede interesar: Asesinan a tiros a la gimnasta estadounidense Kara Welsh de 21 años; arrestan a un sospechoso

En su mensaje, Hanks explicó que las compañías detrás de estos anuncios están explotando su imagen sin su consentimiento, y enfatizó que los productos en cuestión no tienen ninguna relación con él: “Estos anuncios se han creado sin mi consentimiento, de manera fraudulenta y a través de inteligencia artificial”, afirmó el actor, quien desde hace años gestiona su salud bajo la supervisión de un médico certificado. Hanks, de 68 años, fue enfático al pedir a sus seguidores que no se dejen engañar: "No se dejen engañar. No se dejen estafar. No pierdan el dinero que ganaron con tanto esfuerzo".

Hanks ha sido abierto sobre su diagnóstico de diabetes tipo 2, una condición que le fue confirmada en 2013. En una conversación con David Letterman en The Late Show, Hanks recordó cómo su médico le dio la noticia de manera clara: "Fui al médico y me dijo: '¿Recuerdas esos niveles altos de azúcar en sangre con los que has estado lidiando desde que tenías 36 años? Bueno, ya te graduaste. Tienes diabetes tipo 2, jovencito'".

El actor no solo es conocido por su talento en la pantalla grande, sino también por su dedicación a causas benéficas, especialmente en el ámbito de la salud. En abril de este año, Hanks y su esposa, Rita Wilson, actuaron como presidentes honorarios en "Una Velada Inolvidable", un evento benéfico en apoyo al Fondo de Investigación del Cáncer de la Mujer. Este compromiso no es casualidad; la causa tiene un significado profundo para la pareja, ya que Wilson se sometió a una mastectomía doble en 2015 después de ser diagnosticada con cáncer de mama.

Rita Wilson habló sobre la importancia del apoyo comunitario en la lucha contra el cáncer, destacando el papel crucial que ha jugado su comunidad local en Los Ángeles: "Se necesita un pueblo. Y esta comunidad en nuestra ciudad de Los Ángeles, California, ha estado trabajando durante 25 años para apoyar esta causa. No lo hacemos solos", dijo.

Por su parte, Hanks reconoció la importancia de la colaboración y la planificación en su vida, especialmente en lo que respecta a las causas que apoyan juntos como pareja: "Periódicamente, esta señora me invita a sentarme y sacamos los libros. Miramos el año y reflexionamos sobre el trabajo que hay que hacer", dijo refiriéndose a su esposa,

Este llamado de atención de Hanks sobre el uso no autorizado de su imagen resaltó la creciente preocupación sobre el uso de la inteligencia artificial en la creación de contenidos falsos, y refuerza la importancia de la autenticidad y la integridad en la promoción de productos, especialmente aquellos relacionados con la salud.