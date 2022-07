Tribunal rechaza pedido de Amber Heard y ratifica la condena a favor de Johnny Depp

El equipo legal de Heard había solicitado anular la condena del juicio por difamación alegando que no había suficientes pruebas que demostraban la culpabilidad de la actriz.

La jueza Penny Azcarate no solo rechazó el pedido de anulación del veredicto, sino que ratificó la condena y la actriz de 'Aquaman' deberá pagarle a su exesposo Johnny Depp los 10.3 millones de dólares por daños y perjuicios a su imagen.

A principios de este mes, los abogados de la actriz presentaron una moción de 51 páginas en la que pedían a la jueza que anulara el veredicto, que le otorgó 10 millones de dólares a Depp y 2 millones de dólares a Heard, alegando que la sentencia que dictaba de que ella había difamado a Depp no había sido respaldada con suficientes pruebas durante el juicio.

También denunciaron que un miembro del jurado no había sido investigado adecuadamente.

Los abogados de Depp argumentaron que Heard no ha demostrado que haya sufrido perjuicio alguno debido al error y que renunció a su derecho a oponerse al no plantear el problema antes. “Heard no muestra ningún prejuicio y, en consecuencia, sus argumentos especulativos fallan”, indicó el equipo legal del actor en una presentación judicial.

Heard ha dicho que no puede pagar los 10,35 millones de dólares por daños que le debe a Depp y que quiere apelar el fallo.

Los abogados de la actriz argumentan que los veredictos de Depp por un lado y Heard por el otro son fundamentalmente absurdos. “Los veredictos en duelo del jurado son inconsistentes e irreconciliables”, escribieron sus abogados.

Sin embargo, los abogados de Depp dicen que el formulario de veredicto que usaron los miembros del jurado les permitió expresar con precisión exactamente qué declaraciones encontraron difamatorias.

Uno de los temas que más generó discusión y propició que los abogados de Heard pidieran la anulación fue el aparente error de identidad con uno de los miembros del jurado. Según documentos judiciales, un residente del condado de 77 años recibió una citación para el juicio. Pero el hijo del hombre, que tiene el mismo nombre y vive en la misma dirección, respondió a la citación y sirvió en su lugar.

Los abogados de Heard dicen que la ley de Virginia es estricta con respecto a las identidades de los miembros del jurado y que el caso de identidad equivocada es motivo para anular el juicio.

“La corte no puede asumir, como lo pide el señor Depp, que el servicio aparentemente inadecuado del miembro del jurado 15 fue un error inocente. Podría haber sido un intento intencional de formar parte del jurado de un caso de alto perfil”, escribieron los abogados de Heard.

Paul Bekman, un abogado de Baltimore que también ha juzgado casos en Virginia, dijo que el equipo de Heard debió plantear cualquier problema sobre el jurado con anticipación.

“Cualquiera que vea a un hombre de 52 años y a uno de 77 años podría decir, con suerte, que hay una diferencia de 25 años, y tendría derecho a preguntar al respecto”, dijo. “Creo que es demasiado tarde para quejarse del jurado”.

Cochran también dijo que no cree que la confusión pueda resultar en un juicio nulo o que la jueza anule el veredicto, pero advirtió que es algo difícil de predecir porque el problema es muy raro. “He estado ejerciendo durante 50 años y nunca había visto surgir ese problema”, dijo.

***Con información de AP***