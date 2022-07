Shawn Mendes suspende su gira de conciertos para atender su salud mental

"Llegué a un puntop de quiebre", reza el comunicado que compartió el cantante y compositor canadiense a través de sus redes sociales donde anunciaba la cancelación de su gira mundial para priorizar su estado emocional y su salud mental.

Desde que Shawn Mendes y Camila Cabello anunciaron su separación tras dos años de relación, ambos artistas parecen compartir algunos temas que le han afectado. Primero fue la cantante cubana la que admitió sufrir episodios de "ansiedad paralizante" debido a la presión que supone la vida de artista, razón que la llevó a tomar terapia para superar sus problemas de salud mental. Ahora ha sido su exnovio quien ha tomado la decisión de suspender sus próximos conciertos para priorizar su estado emocional.

Hace apenas un mes, Mendes había iniciado su gira de conciertos y todo parecía ir viento en popa, Sin embargo, el talentoso cantautor ha resentido el peso de la fama, los agotadores viajes y principalmente estar lejos de su familia y amigos.

"Llevo desde los 15 años haciendo tours, y, para ser honestos, siempre ha sido complicado para mí estar de gira, lejos de mi familia y amigos. Después de un tiempo alejado de todo esto, pensé que ya estaba preparado para volver, pero, por desgracia, la presión está siendo demasiado para mí. Tengo que mirar primero por mí mismo y por mi salud mental y tomar descanso para sanarme", explicó el intérprete de 'Señorita' en sus redes sociales.

“Después de hablar con mi equipo y los profesionales de la salud, necesito tomarme un tiempo para sanar y cuidarme a mí mismo y mi salud mental, ante todo. Tan pronto como haya más actualizaciones, prometo que les haré saber, que los amo”. — Shawn Medes - Cantante y compositor

A pesar de la decepción que supone para miles de fanáticos no verle en concierto, el artista ha recibido cientos de mensajes de apoyo de toda su comunidad de seguidores que han entendido su delicada situación y le han mandado todo el ánimo para que se recupere lo antes posible.

Fiel defensor de la salud mental

A sus 23 años, Shawn es un gran defensor de la salud mental y esta no es la primera vez que se pronuncia sobre el bienestar y los problemas que enfrenta en su día a día una estrella internacional como él. Buena muestra de ello es que en el año 2018, se alejó temporalmente de los estudios de grabación, porque no le gustaba el rumbo que estaba tomando su carrera profesional, que cada vez ocupaba más parte de su vida sin dejar espacio a su vida íntima. "Estuve muy cerca de dejarlo todo. Pero luego me di cuenta de que el problema no estaba en la industria, sino en la forma en la que yo me movía en ella porque permitía que controlase lo que hacía en lugar de ser yo quien estuviera al mando", se confesaba durante una entrevista en el medio británico The Guardian.

