'Necesito estar sola' | Se filtra la carta que escribió actriz de 'Betty la fea' antes de morir

Lina Marulanda fue una destacada modelo y presentadora de televisión colombiana. Inició su carrera en el modelaje a una edad temprana, alcanzando rápidamente el reconocimiento. Posteriormente, se trasladó a la televisión, donde se destacó como presentadora en programas de noticias y entretenimiento. Su carisma y talento la hicieron una figura popular en los medios colombianos.

La mujer había alcanzado una importante fama y éxito profesional que incluso la llevaron a incursionar como actriz en algunas escenas de Betty La Fea, en donde hizo el papel de una de las modelos de Ecomoda. Sin embargo, a pesar de sus logros, la mujer enfrentaba un grave estado de salud mental y emocional que al no atenderse adecuadamente la llevo al suicidio.

La historia conmovió al país el 22 de abril del 2010, cuando se conoció que Lina Marulanda se lanzó del sexto piso del apartamento en el que vivía en Bogotá, cuando ella apenas tenía 29 años. Para entonces, Lina se había separado de su pareja, Carlos Oñate y tras intentar tener éxito con su emprendimiento de joyería tuvo que cerrarlo. La modelo entró en una depresión severa que a los ojos de algunos de sus allegados no era tan intensa, debido a que la mujer trató de lidiar con la enfermedad y poner su mejor cara en todo momento.

Los padres de la actriz revelaron a la revista Cromos aseguraron que su hija les dejó una conmovedora carta en la que les pedía perdón, expresaba lo que estaba viviendo y, además, dejaba clara cuál era su última voluntad.

Beatriz Cuartas, madre de la modelo y presentadora, señaló al medio que la noche anterior a su muerte, su hija la conmovió mostrándole algo muy privado. "Una carta que me escribió a mí y al papá. Ella sí me mostró, pero un pedacito y yo lloré esa noche y le pregunté: ‘¿Pero por qué escribes eso, mi vida?’. Y ella me dijo: ‘Porque yo los amo mucho y si en algún momento les hice algún daño, quiero pedirles perdón’”.

De acuerdo con lo revelado por personas allegada a Lina, la modelo enfrentaba una complicada crisis financiera y una desilusión amorosa, lo que se sumaba a una falta de autoestima por los comentarios en redes sociales. Las últimas palabras que le dijo a su amiga, la también presentadora Alejandra Azcárate, fueron: “necesito estar sola, por favor entiéndeme”. Lina nunca pudo publicar un libro que había estado escribiendo en el que narraba secretos de su vida.

Respecto a la muerte de Lina Marulanda, se mencionó que estaba pasando por una crisis personal, que no solo incluía problemas emocionales sino también financieros. Sus allegados hablaron de su estado de ánimo deprimido y de las dificultades que enfrentaba en su vida privada. Los medios también reportaron que había estado en tratamiento psicológico. Su muerte generó un gran impacto y reflexión sobre la importancia de la salud mental.