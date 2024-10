¡Todo se derrumbó! Zoë Kravitz y Channing Tatum le ponen fin a su relación

Aunque ni los actores ni sus representantes han hecho comentarios oficiales, la revista People ha confirmado que Channing Tatum y Zoë Kravitz decidieron seguir caminos separados, dejando atrás no solo su historia de amor, sino también un compromiso que habían anunciado públicamente en 2023. La noticia llega en medio de un silencio casi absoluto por parte de la pareja, que hace apenas unos meses se mostraba feliz en la alfombra roja del estreno de Blink Twice, el thriller dirigido por Kravitz y protagonizado por Tatum.

Sin embargo, en las últimas semanas, varios detalles han desatado especulaciones. A Kravitz, de 35 años, se la ha visto en varias salidas públicas sin su anillo de compromiso, una señal que confirmó los rumores de separación. La actriz fue vista recientemente con su compañera de reparto en Big Little Lies, Shailene Woodley, mientras Tatum, de 44 años, continúa en Nueva York trabajando en su próximo proyecto.

El último evento público en el que la pareja fue vista junta fue el 6 de octubre, cuando asistieron a una obra de teatro en el vecindario Red Hook de Nueva York. Desde entonces, los caminos de ambos parecen haberse distanciado de forma definitiva. Deadline también ha reportado que, a pesar de la ruptura, Kravitz y Tatum estarán trabajando juntos en la comedia de invasión alienígena Alpha Gang, producida por Cate Blanchett, lo que hace aún más sorprendente el desenlace de su relación.

El inicio de su romance se remonta a 2021, cuando ambos trabajaron en Blink Twice. Durante la filmación, la química entre los actores fue evidente. Kravitz confesó en una entrevista con GQ: “Ya sea haciéndome té o sirviéndome una bebida o haciendo a alguien del set sentirse bien o lo que sea, él realmente era mi protector, maravilloso y dulce”. Sin embargo, no fue hasta agosto de ese año que empezaron los rumores, cuando se les vio paseando por las calles de Nueva York en una bicicleta BMX. Poco después, en septiembre, hicieron su primera aparición pública al salir juntos de la Met Gala.

Channing Tatum | Un sex symbol de Hollywood

El oriundo de Alabama es uno de los actores más reconocidos de Hollywood, destacado no solo por su talento en la actuación, sino también por su atractivo físico, lo cual le ha ganado un lugar como sex symbol de la industria del entretenimiento. Su carrera en el cine comenzó en 2005 con papeles secundarios, pero fue su participación en Step Up (2006) la que lo catapultó a la fama. La película, un drama juvenil centrado en la danza, le dio la oportunidad de mostrar su habilidad para el baile y su carisma en pantalla, elementos que se convirtieron en un sello de su carrera. Después de una década en la industria, sus recientes apariciones en películas como The Lost City (2022) junto a Sandra Bullock y Magic Mike's Last Dance (2023) han demostrado su permanencia en la industria. Además, se espera que siga produciendo y desarrollando proyectos que mantendrán su posición como uno de los actores más destacados de su generación.

Además de su éxito profesional, Channing Tatum ha sido nombrado uno de los hombres más atractivos de Hollywood, un título que se ha ganado tanto por su físico como por su personalidad. En 2012, fue nombrado "El hombre más sexy del mundo" por la revista People . Su atractivo es una combinación de su complexión atlética, sus habilidades de baile y actuación, y su personalidad accesible y carismática, lo cual ha resonado con su audiencia en Hollywood y nivel internacional.

Zoë Kravitz | Un prodigio de la música y el cine

Con 35 años, Zoë ha construido una prolífica carrera en cine, televisión y música, consolidándose como una de las figuras más versátiles y estilizadas de Hollywood. Hija del músico Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet, Zoë nació en Los Ángeles en 1988 y desde muy joven se interesó por el entretenimiento. Su carrera actoral comenzó en la adolescencia con un papel en No Reservations (2007), y luego ganó reconocimiento en papeles de gran éxito, como en X-Men: First Class (2011), donde interpretó a Angel Salvadore, una mutante con alas de libélula. Esta película ayudó a catapultarla a la fama, especialmente entre el público de ciencia ficción y acción.

Uno de sus papeles televisivos más aclamados llegó con Big Little Lies (2017-2019), la exitosa serie de HBO donde interpretó a Bonnie Carlson, una mujer sensible y compleja que lidia con un pasado oscuro. Esta serie fue un punto de inflexión en su carrera, ya que le permitió mostrar su rango emocional y fue nominada a numerosos premios. Su interpretación fue aplaudida y agregó una dimensión más dramática a su portafolio actoral.

En 2022, Kravitz asumió el icónico papel de Catwoman en The Batman junto a Robert Pattinson, un papel que la llevó a recibir atención mundial por su interpretación de esta enigmática y multifacética villana. Su versión de Catwoman fue celebrada por su frescura y por su química con Pattinson, lo que reafirmó su capacidad para interpretar personajes complejos y de gran presencia.