William Levy se cansó de callar y destapa las razones de su separación de Elizabeth Gutiérrez: 'Le di lo mejor'

Para el actor cubano, la separación no solo ha afectado a la actriz, sino también un proceso difícil para sus hijos.

El reconocido actor cubano ha decidido romper el silencio en medio de las constantes especulaciones y rumores sobre su separación de la actriz Elizabeth Gutiérrez, con quien compartió más de dos décadas de vida y dos hijos, Christopher y Kailey. Desde España, donde actualmente se encuentra inmerso en proyectos cinematográficos, Levy ofreció una entrevista a Jordi Martin, reportero del programa El Gordo y la Flaca, en la que abordó abiertamente los desafíos y las repercusiones que ha tenido su separación, tanto para él como para su familia.

Levy se refirió con firmeza a los comentarios malintencionados que lo han rodeado en los últimos meses. “Se han dicho muchas mentiras, muchas cosas, me han difamado”, afirmó el actor, visiblemente afectado. Para él, la separación no solo ha sido un golpe personal, sino también un proceso difícil para sus hijos. “Una separación es de dos, no de una sola persona, y en esa separación por medio hay dos niños. Aquí todo el mundo sufre”, expresó, aludiendo a la importancia de proteger el bienestar emocional de sus hijos en medio de la tormenta mediática.

También reflexionó sobre los altibajos de su relación con Gutiérrez, dejando claro que, a pesar de haber dado lo mejor de sí, existieron carencias que lo afectaron profundamente: “El tiempo que estuve con Elizabeth le di lo mejor, le di una vida increíble, unos hijos increíbles”, recordó, resaltando los esfuerzos realizados para brindarles una vida mejor que la que ellos mismos experimentaron en su juventud.

Sin embargo, dejó entrever que el equilibrio en la relación no siempre fue el adecuado. “Aquí la mujer no se puede sentar y recibir solamente del hombre. El hombre también necesita recibir de una mujer… amor, respeto, admiración. Hay cosas que también a mí me faltan”, confesó.

A lo largo de la entrevista, enfatizó que ha mantenido el silencio por el bien de sus hijos adolescentes, quienes son su mayor prioridad: “He callado no porque no tengo nada que decir, he callado por proteger a mis hijos”, reveló, dejando en claro que el bienestar emocional de Christopher y Kailey siempre ha sido su mayor preocupación, aun cuando las circunstancias lo han golpeado con dureza.

Además, lamentó los ataques que ha recibido en su rol como padre: “Yo puedo tener errores, como todo ser humano, pero como padre no me van a encontrar ni uno solo”, sentenció con firmeza, afirmando sentirse orgulloso de su labor como padre.

Uno de los episodios más delicados en la separación fue cuando Gutiérrez, según narró Levy, llamó a la policía bajo la acusación de que el actor estaba en su hogar con otra mujer: “Llamaron a la policía por cuestiones que no son ciertas”, aseguró, aclarando que para ese momento ya llevaban cuatro meses separados. “Es triste, primero que nada, si hubiera estado con alguien de verdad, era todo mi derecho. Tenía todo mi derecho a hacerlo porque estábamos separados”, explicó, negando rotundamente haber expuesto a sus hijos a una situación tan delicada. “¿Te imaginas que mi hija suba y me vea con otra mujer en el acto? Esa es una imagen que a mi hija no se le iría de la cabeza. Nunca la pondría en esa situación”.

En cuanto a su carrera profesional, destacó que, lejos de verse afectado por los rumores y problemas personales, está en un momento de apogeo: “Estoy haciendo ahora los mejores proyectos que he hecho en mi carrera”, dijo entusiasmado, mencionando sus recientes trabajos en Italia y España. A pesar de los rumores de que su carrera estaba en declive, aseguró que todo está avanzando favorablemente: “Se ha dicho por ahí que si mi carrera la perdí. No he perdido nada, todo está subiendo como la espuma, gracias a Dios”.